Сергей Собянин рассказал о строительстве нового здания объединенного военкомата по СВАО

На улице Яблочкова (дом 5) возводят здание объединенного военного комиссариата Северо-Восточного административного округа города Москвы. Проект реализуется в рамках развития территории единого пункта отбора на военную службу по контракту. Строительную площадку посетил Сергей Собянин.

«На улице Яблочкова строим новое здание объединенного военного комиссариата по Северо-Восточному округу. В нем будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военкоматы. Проверил, как продвигаются работы. Уже многое сделано — гидроизоляция, фундамент, колонны, перекрытия. Начали отделку помещений. Планируем завершить всё весной 2024 года», — написал в своем телеграм-канале Мэр Москвы.

Он также поздравил одного из участников СВО с присвоением звания лейтенанта и подарил ему свое личное оружие.

«Хотел от себя еще лично сделать подарок. Это мое личное оружие, я переоформил его на тебя. Пусть оно принесет тебе удачу, пистолет Ярыгина. Удачи вам, ребят, спасибо», —добавил Мэр Москвы.

Объединенный военкомат СВАО

Возведение девятиэтажного здания военкомата площадью 13 тысяч квадратных метров начали в июне 2023 года. Здесь будут работать военные комиссариаты районов Бутырский, Останкинский и Бабушкинский.

На первом этаже разместятся окна приема с информационными стойками и системой электронной очереди, кабинеты индивидуального приема граждан, а также гардеробы для посетителей.

На втором, третьем и четвертом этажах оборудуют кабинеты врачей приемной комиссии и класс профессионального отбора на военную службу.

На пятом этаже появятся административные кабинеты и актовый зал на 90 мест.

На шестом, седьмом и восьмом этажах откроются специализированные кабинеты для оформления граждан на военную службу.

Сегодня строители завершили разработку котлована, работы по устройству гидроизоляции, монолитной части фундамента и подземной части, установили сваи, колонны и перекрытия до девятого этажа включительно, а также смонтировали внутренние стены, лестничные марши и инженерные блоки.

Сейчас они заняты строительством трансформаторной подстанции, устройством инженерных коммуникаций и сборных железобетонных блоков, сборкой блоков вентиляции и стеновых панелей. Специалисты приступили к внутренней отделке помещений.

На объекте трудятся 250 человек и задействовано 16 единиц техники.

Завершить строительство нового здания военкомата на улице Яблочкова планируют весной 2024 года. К этому времени должно закончиться и благоустройство прилегающей территории площадью 1,7 гектара.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся 1 апреля 2023 года по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 18:00, а в воскресенье — с 09:00 до 16:00.

Записаться к специалистам пункта отбора можно онлайн на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов.

Дополнительно проконсультироваться по вопросу прохождения службы по контракту и о мерах поддержки военнослужащих и их семей можно по телефону горячей линии: 117. Кроме того, на вопросы готов ответить чат-бот в мессенджере «Телеграм».

В здании пункта отбора на военную службу провели ремонт. Появилась система электронной очереди и фотокабины. Медработникам предоставили доступ к единой медицинской информационно-аналитической системе.

Также было разработано специальное программное обеспечение. Оно позволяет сотрудникам пункта вести личное дело будущего контрактника, автоматически составлять 15 печатных форм, хранить скан-копии документов и фотографии, принимать и обрабатывать обращения, вести учет явки и прохождения кандидатом полного цикла отбора и тестирований, фиксировать его потребность в расселении в гостиницу до отбытия в часть. Работа с личными данными ведется в закрытом защищенном контуре с трехфакторной аутентификацией, что обеспечивает безопасность их хранения.

В пункте отбора работают более 100 человек, в числе которых военные, сотрудники военного комиссариата города Москвы, банков, администраторы, врачи и психологи, фотографы, волонтеры, нотариус и представитель Федеральной службы судебных приставов.

Поддержка военнослужащих и членов их семей

С 1 октября 2022 года Правительство Москвы оказывает всестороннюю комплексную поддержку семьям мобилизованных жителей столицы, участвующих в специальной военной операции (СВО). Значительная часть мер поддержки предоставляется проактивно, гражданам не нужно специально обращаться в ведомство для их получения.

В конце февраля 2023 года принято решение о поддержке других категорий участников СВО, в том числе контрактников, добровольцев и членов их семей.

С 1 марта 2023 года помощь оказывают на базе нового городского учреждения — единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей. Оно находится по адресу: Береговой проезд, дом, строение 2. Здесь также принимают специалистов гражданских специальностей и волонтеров, которые помогают в зоне СВО.

С октября 2022 года по июль 2023 года москвичам оказали около 73 тысяч различных услуг.

В едином центре участники СВО и члены их семей могут получить комплексную помощь и поддержку, включая психологическое и юридическое консультирование, услуги городских сервисов, сопровождение в вопросах медицинской реабилитации, протезирования и адаптации после боевых травм, помощь в поиске работы, подбор программ профессиональной переподготовки, а также просветительские и досуговые программы.

Каждую семью, обратившуюся в единый центр, поддерживают специалисты службы персонального сопровождения, которые помогают сориентироваться в сервисах центра, отвечают на возникающие вопросы и остаются на связи, сколько потребуется. С 1 июня 2023 года на площадке центра свои проекты помощи реализуют столичные некоммерческие организации — победители конкурса грантов в поддержку участников СВО и членов их семей.

Кроме того, семьям предоставляют денежные пособия и другие меры поддержки.

Помощь семьям с детьми включает:

— ежемесячное пособие на каждого ребенка в размере одного прожиточного минимума, начисляемое в упрощенном порядке без проверки социального статуса;

— единовременное пособие в связи с рождением ребенка;

— внеочередное зачисление в детские сады с полутора лет;

— внеочередной перевод в другой детский сад или школу, расположенную ближе к дому;

— освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов;

— бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед) ученикам 1–11-х классов и горячий обед студентам-очникам колледжей;

— первоочередное зачисление в группы продленного дня учеников с первого по шестой класс, за посещение которой не взимают плату;

— бесплатные занятия в кружках и секциях в школах и учреждениях дополнительного образования, работу которых курируют столичные ведомства.

Меры поддержки пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов включают:

— социальное обслуживание на дому семей, воспитывающих ребенка-инвалида, а также их пожилых родственников или родственников-инвалидов I или II группы;

— первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания, независимо от состава семьи;

— вовлечение в проект «Московское долголетие»;

— направления в санатории.

Супруги и дети трудоспособного возраста могут рассчитывать на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, а также содействие в поиске работы.

Кроме того, всем членам семей участников СВО оказывают психологическую помощь, содействие в оформлении социальных и иных выплат (мер социальной поддержки), на получение которых имеет право семья, консультирование по юридическим вопросам. Для них проводят мастер-классы, тренинги, занятия в группах взаимной поддержки, кинопоказы и другие просветительские и досуговые программы.

