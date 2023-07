Сергей Собянин: В нижнем течении Москвы-реки вместо необустроенных берегов сделали новые зеленые парки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня набережные, расположенные в нижнем течении Москвы-реки, — популярное место отдыха у воды. Однако еще недавно они были необустроенными. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

«Широкие, протяженные, но абсолютно необустроенные берега, где и спуститься-то к воде было порой очень непросто. И рядом — большие районы, где живут сотни тысяч москвичей. Создать здесь новые зеленые парки было очевидным решением», — сообщил Мэр Москвы.

Перед началом работ требовалось провести реконструкцию очистных сооружений в Курьянове, модернизировать нефтеперерабатывающий завод и ликвидировать незаконные свалки. Все запланированное было выполнено, и затем специалисты приступили к благоустройству береговой полосы.

В итоге обновили парк 850-летия Москвы, зеленую зону «Братеевская пойма», парк на набережной Москвы-реки в Капотне. На месте бывшей свалки в районе Печатники появился центр технических видов спорта. Сегодня в Марьине, Капотне, Братееве, Зябликове и Орехово-Борисове отдых у воды является одним из самых популярных развлечений.

За последние несколько лет в Москве благоустроено 40 набережных. Среди них — Краснопресненская, Котельническая, Овчинниковская, Озерковская, Смоленская, Ростовская и Саввинская. Сегодня комфортные пространства для прогулок протянулись уже на 65 километров вдоль берегов Москвы-реки.

