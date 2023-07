Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В новые квартиры по программе реновации скоро переедут свыше 12 тысяч москвичей. В третьем квартале этого года начнется расселение более 70 старых домов. Для их жителей подготовят около 20 новостроек. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Программа затронет все городские округа. Лидерами по количеству новых, переданных под заселение домов станут ЮВАО и СВАО», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Всего на данный момент уже 127,5 тысячи москвичей переехали или переезжают в новое комфортное жилье.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI