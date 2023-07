Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Работы по реставрации оранжереи в парке «Покровское-Стрешнево» выполнены на 50 процентов. Это единственное сооружение, которое сохранилось со времен XVIII — начала XIX века, раньше в парке их было шесть. Оранжерея входит в ансамбль усадьбы Покровское-Стрешнево и еще недавно находилась в неудовлетворительном состоянии.

Перед началом работ многое в оранжерее практически полностью разобрали. Это пришлось сделать потому, что большая часть здания сильно пострадала во время предыдущих пожаров, а остальное пришло в негодность за годы запустения.

«На сегодняшний день завершили реставрацию и восстановление кирпичной кладки фасадов оранжереи. В зимнем саду выполнили работы по инъектированию фундамента и стен. Также произвели вычинку, переборку, обработку биоцидными и камнеукрепляющими составами сохранившейся кирпичной кладки и выполнено устройство новой. В обоих крыльях установлена стропильная часть кровли и выполнена ее обрешетка, оштукатурили внутренние стены. На крыльях уже восстановили повалы — это архитектурная особенность оранжерей в холодном климате, деревянная стена-экран, которая направляет солнечное тепло через стеклянную кровлю внутрь теплицы», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

По его словам, в восстановлении витражной конструкции в соответствии с новыми требованиями применили современные технологии. В двух симметричных крыльях монтируют окна с алюминиевым профилем. Несмотря на это, визуальный исторический облик оранжереи сохранят и обыграют деталями декора того времени — тянутыми карнизами по периметру здания и декоративными дубовыми элементами на алюминиевых конструкциях витражей. Кроме того, на боковых крыльях восстановили слуховые окна и вернули медное покрытие кровли.

В центральном зале укрепили бетонный свод внутри здания и подготовили оконные проемы. Расчистили от поздних грязевых отложений и заново оштукатурили колоннаду тосканского ордера, которая украшает фасад полукруглого зала. Восстановили основание со ступенями у центрального крыльца и облицевали все белым камнем, восстановили кирпичную кладку под установку конструкций купола. Специалисты смонтировали металлическое основание под него и изготовили деревянные журавцы, то есть формообразующие криволинейные элементы каркаса купола, и сейчас идет их установка. По фасаду уже протянули декоративные архитектурные элементы, а здание покрасили.

Как добавил Сергей Мельников, сейчас идет подготовка к монтажу карнизов в интерьерах, восстановлению шпиля на куполе и покрытию его медью, к установке столярных заполнений. Предстоит еще сделать водосточную систему, смонтировать накладки на витражи и декоративные козырьки, а также обустроить прилегающую территорию.

Завершить восстановление зимнего сада планируется в этом году. Он опять станет украшением архитектурного ансамбля усадьбы в парке «Покровское-Стрешнево».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI