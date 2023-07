Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Антонина Юдина

Доктор технических наук, профессор кафедры технологии строительного производства СПбГАСУ, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, действительный член Петровской академии наук и искусств Антонина Юдина говорит, что её путь в науку сложным не был по главной причине: точные закономерности и строгие методы проверки гипотез у нее всегда вызывали интерес. Профессор долгие годы успешно сочетает педагогическую, научную, методическую и общественную деятельность. Беседуем с ней о том, как все профессиональные трудности превращать в решаемые научные задачи и почему необходимо постоянно повышать качество учебного процесса.

— С чего начался ваш путь в науку?

— После окончания строительного техникума я по распределению около двух лет работала в строительстве мастером. В 1968 г. поступила в ЛИСИ (ныне СПбГАСУ). Мне особо нравились лекции преподавателя Любови Дмитриевны Акимовой, методы её преподавания. Она была моим руководителем по дипломному проектированию. Дипломный проект я выполняла по индивидуальному заданию. Это, пожалуй, и стало моим первым шагом в науку. В 1978 году прошла конкурс на должность ассистента кафедры технологии строительного производства. Окончила аспирантуру. И интерес к науке не теряю по сей день. Участвовала в создании профессионального стандарта «Монтажник бетонных и металлических конструкций», утвержденного приказом Минтруда от 23 марта 2015 г., и в планировании научно-исследовательской работы «Исследование и разработка эффективных организационных и технологических решений при возведении уникальных задний и сооружений». Стала автором новой научной теории ресурсосберегающей технологии изготовления строительных смесей на электрообработанной воде затворения в условиях строительной площадки при возведении зданий из монолитного бетона и железобетона. Суть ее заключается в том, что на этапе приготовления смеси вода затворения — основной компонент смеси — обрабатывается в электрическом поле растворимых электродов из сплава алюминия или железа. В результате вода насыщается гидроксидом материала электродов и в процессе твердения смеси влияет на процессы гидратации и структуру цементного камня, а также на физико-механические, технологические и эксплуатационных свойства строительных смесей.

Эффективность теории подтверждаются исследованиями других авторов, результаты которых приведены в авторитетных источниках.

— Вы автор многих учебников, известных далеко за пределами родного вуза.

— Мною написан и опубликован ряд учебников и учебных пособий по строительству, реконструкции зданий и сооружений, которые стали востребованными в специализированных вузах. Также участвую в разработке учебных программ по разным дисциплинам кафедры технологии строительного производства. У меня более 200 опубликованных научных и учебно-методических работ, в том числе в ведущих научных журналах ВАК. Подготовила онлайн-курс по дисциплине «Технологические процессы в строительстве» для Международного университета Маркони (MIU, Италия), проводила онлайн-занятия для студентов Хэнаньского градостроительного университета (Китай). За долгие годы работы участвовала и выступала на многих общероссийских и международных научных конференциях в различных странах. Это эффективные площадки для обмена опытом.

— В чём специфика вашей профессорской деятельности?

— Я сочетаю педагогическую, научную, методическую и общественную деятельность: читаю лекции, в том числе по технологическим процессам и техническому регулированию в строительстве, веду практические занятия по всем разделам курса технологии строительного производства, являюсь руководителем производственных и преддипломной практик студентов строительных специальностей, выпускных квалификационных работ бакалавров, магистерских диссертаций по направлению подготовки «Строительство». Студенты и аспиранты под моим руководством участвуют в выполнении научных и учебно-исследовательских работ, которые в дальнейшем применяются в конкретных проектах и изобретениях, участвуют в различных конкурсах. За последние пять лет 47 бакалавров и 45 магистров защитили выпускные квалификационные работы, значительная часть которых отмечена победами и призами на конкурсах студенческих работ различного уровня. Так, ВКР выпускника магистратуры 2019 г. Владимира Кутумова заняла первое место. В 2021 г. выпускник магистратуры Владимир Калитин удостоен диплома третьей степени Международной общественной организации содействия строительному образованию (АСВ) в номинации «НИР магистра в области технологии и организации строительства». Четыре аспиранта успешно защитили кандидатские диссертации, пять аспирантов работают над диссертациями.

— Значит, впереди новые достижения?

— Я всегда в постоянном поиске и разработке новых методов улучшения качества учебного процесса. Опыт показывает, что именно при таком подходе обучения студенты достигают больших успехов как в науке, так и последующей профессиональной деятельности.

Антонина Федоровна Юдина — заместитель председателя диссертационного совета СПбГАСУ по специальности «Технология и организация строительства»; председатель государственной аттестационной и экзаменационных комиссий по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете; член государственной экзаменационной комиссии по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГАСУ по направлению подготовки «Техника и технологии строительства»; член государственной аттестационной и экзаменационных комиссий по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в СПбГАСУ, член редакционной коллегии журнала «Экономика строительства и природопользования», член редакционного совета научно-технического журнала «Строительное производство», член жюри конкурса выпускных квалификационных работ, проводимого Международной общественной организацией содействия строительному образованию (АСВ). Для профессора А. Ф. Юдиной создана страница в международной веб-энциклопедии «Википедия». С 2012 года по 2017 год исполняла обязанности заведующей кафедрой строительного производства.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI