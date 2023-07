Промежуточные итоги приемной кампании 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

24 июля закончился прием документов в Политех для поступающих по результатам ЕГЭ. И хотя приемная кампания продолжается, давайте обратимся к статистике и посмотрим промежуточные итоги поступления.

К этому моменту вуз принял 66782 заявления от абитуриентов на программы бакалавриата и специалитета на бюджет, всего же заявлений на все формы обучения на программы бакалавриата и специалитета — 87508. В этом году в Политехе выделено 3479 бюджетных мест и, хотя время еще есть, уже сейчас в университет подали 2020 оригиналов.

Среди технических направлений самый большой конкурс в Институте компьютерных наук и технологий (ИКНТ) — 13639 заявлений. В Институт кибербезопасности и защиты информации (ИКиЗИ) подали 4289 заявлений, а в Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) — 7521. Свою популярность среди абитуриентов не теряют экономические и гуманитарные направления. В Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) поступило 11963 заявлений, в Гуманитарный институт (ГИ) — 5794 заявления.

Если оценивать самые востребованные специальности, то в ТОП-5 входят специальности ИПМЭиТ и ГИ: «Менеджмент», «Экономика», «Лингвистика», «Реклама и связи с общественностью», «Юриспруденция». Здесь конкурс от 100 заявлений и выше. Среди технических направлений лидерами по количеству поданных заявлений в этом году стали: «Информационные системы и технологии», «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» — более 75 заявлений на место.

Интересно отметить, что новые специальности тоже пользуются популярностью среди абитуриентов. Так на направление Института биомедицинских систем и биотехнологий (ИБСиБ) «Продукты питания животного происхождения» подали 143 заявления, а на направление «Таможенное дело» Института промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) 321 заявление.

Абитуриентов, которые имеют право поступать без вступительных испытаний по результатам олимпиад — 319 человек.

28 июля в 12:00 завершится прием оригиналов документов для тех, кто поступает по квотам и без вступительных испытаний и 3 августа в 12:00 — для тех, кто поступает по основному конкурсу на бюджет. Обратите внимание, что подача оригиналов в последние дни приема до 12:00.

Приказы о зачислении первокурсников, поступившим по квотам и без вступительных испытаний будут публикованы на сайте 29 июля, по основному конкурсу — 7 августа.

Подробно о том, как происходит процесс зачисления в университет рассказала заместитель ответственного секретаря приемной комиссии СПбПУ, директор Центра формирования контингента обучающихся СПбПУ Варвара Сотова в этом видеоролике.

[embedded content]

