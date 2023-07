Проект НГУ – участник финальной смены Программы «Большие вызовы» в Сочи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

С 1 по 24 июля в Сочи прошла финальная смена Программы «Большие вызовы» по направлению «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение». В числе 11 проектов, отобранных для участия в финале, оказался проект «Автоматический анализ сейсмической активности геологических сред». Его совместными усилиями подготовили сотрудники научно-образовательного центра «Газпромнефть – НГУ» и школьники, приехавшие на смену. Поддержку проекту оказали Передовая инженерная школа НГУ «Когнитивная инженерия» и индустриальный партнер – НТЦ «Газпром нефти».

На протяжении трех недель под чутким руководством сотрудников НОЦ Руслана Бекренева и Алексея Матвеева дети изучали методы анализа сейсмических данных и веб-разработки, а также разрабатывали программный продукт. В конце смены разработчики представили итоговую версию, которая не только проводит автоматический анализ сейсмичности по данным с сети сейсмостанций, но также предоставляет веб-интерфейс для работы, где у пользователя отрисовывается карта с положением сейсмических событий (выделяются зоны сейсмической активизации).

— В программе были предусмотрены промежуточные защиты для контроля за ходом проекта и корректировки планов. Ребята были заинтересованы и плотно работали над проектом: разрабатывали веб-приложение с использованием фреймворков django и dash, создали нейронную сеть для снятия времен прихода сейсмических волн. Итог нашей работы – готовое к эксплуатации веб-приложение для автоматического анализа данных микросейсмического мониторинга, которое может быть использовано для контроля разработки как нефтегазовых месторождений, так и месторождений твердых полезных ископаемых, — поделился руководитель проекта Руслан Бекренев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI