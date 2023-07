Проекты студентов НГУ победили в III волне конкурса «Студенческий стартап»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Фонд содействия инновациям подвел итоги третьей волны федерального конкурса «Студенческий стартап». По решению экспертов более 1000 проектов получат гранты в размере 1 млн рублей, в том числе – 11 проектов студентов Новосибирского государственного университета. Разработки, которые будут профинансированы, касаются четырех тематических направлений: «Креативные индустрии» (4), «Цифровые технологии» (3), «Биотехнологии» (2), «Медицина и технологии здоровьесбережения» (2).

Список победителей:

Некоторые из победивших проектов ранее становились участниками различных акселерационных программ и инновационных конкурсов. Например, AI Storyteller – визуальные новеллы, которые позволяют пользователю создавать свой новый уникальный мир на основе нейронных сетей, – выиграл в апрельском Startup Lynch бизнес-акселератора А:СТАРТ. А Синтезатор датасетов – программа, способная создавать обработанные массивы данных в 3D-пространстве для обучения нейросетей, – стал одним из 10 финалистов акселератора .catalyst.

Впечатлениями от участия в конкурсе, планами на будущее и особенностями проекта поделился Артур Галушкин.

— Проект «Wheretogo» существует четыре года и представляет собой базу знаний краеведа – меня, – об уникальных местах Новосибирска, с помощью которых пользователи получают информацию о местах для досуга, отдыха, или, например, работы (локации покупают фотографы и видеографы). Бюджет гранта мы направим на создание сайта, а именно – на конвертацию старого в платформу, на которой любой человек сможет продавать информацию о своих уникальных местах. С помощью такой платформы мы сможем собирать краеведов по всей стране и предоставлять им площадку, на которой они смогут продавать свои знания об уникальных местах. Мы расширим базу локаций, а, следовательно, сможем выйти на новые города, — рассказал студент.

Подготовить заявку на конкурс Артуру помогали в том числе специалисты Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ.

— Мы познакомились с Артуром в ходе практико-ориентированного курса «Трансфер технологий и коммерциализация» магистратуры Экономического факультета «Инновационное предпринимательство и менеджмент». После детального обсуждения проекта во время практических занятий Центр предложил Артуру включить его технологию в проекты развития Цифрового туризма для масштабирования на субъекты РФ. Для этого необходимо повысить уровень технологической готовности. В свою очередь, нужно было привлечь посевное финансирование, и мы совместно с Артуром решили подать заявку на конкурс «Студенческий стартап» на направление «Креативные индустрии», куда проект отлично вписывался, — прокомментировал директор ЦТТК НГУ Александр Квашнин.

Одним из направлений работы ЦТТК является содействие институтам СО РАН в коммерциализации их разработок. Примером такого сотрудничества стал еще один проект, получивший экспертную поддержку Центра и грант ФСИ, – «Разработка углеводноаминокислотной кормовой добавки». Александр Квашнин объяснил, что проект подготовлен на основе научно-технического задела, созданного в ИХТТМ СО РАН, и посвящен глубокой переработке зерновых с целью производства импортозамещающих аминокислот для корма скота и птицы. Руководитель проекта, участник студенческого объединения «Студенческий технопарк “Академия”» Виктор Зайцев будет активно взаимодействовать с институтом на основе лицензионного соглашения и договора НИОКР, заключению которых будет содействовать ЦТТК. По аналогии эксперты Центра помогают Софье Щербаковой налаживать контакт с НИИКЭЛ – филиалом ФИЦ ИЦиГ СО РАН, – для организации клинических исследований и реализовывать разработанную стратегию защиты интеллектуальной собственности в ходе развития проекта.

— Студенческий стартап является хорошей школой технологического предпринимательства, когда студент начинает работать в новом для себя окружении, требующем существенных затрат времени и сил на управление малым инновационным предприятием, формирование команды, взаимодействие с участниками и внешними организациями, подготовку научно-технического и финансового отчета, — резюмировал Александр Квашнин.

