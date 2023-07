Площадка для керлинга на Аллее Спортивной Славы готова более чем наполовину

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году на Воробьевых горах появится новая точка притяжения — Аллея Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр. Она пройдет вдоль улицы Косыгина от эскалаторной галереи, связывая станцию метро «Воробьевы горы» с канатной дорогой, горнолыжным комплексом и набережной Москвы-реки. Ее протяженность — 480 метров, а площадь — 8,3 гектара.

На Аллее Спортивной Славы посетители смогут не только узнать много интересного об истории зимних Олимпиад, но и приобщиться к керлингу — зимнему развлечению, набирающему все большую популярность.

«Зимой для любителей этого спорта на Аллее Славы будет открываться специальная площадка, а летом там можно будет поиграть в петанк, еще одно новое и интересное занятие для людей разного возраста. Сейчас выполнено уже более половины работ по устройству зоны для керлинга. Она представляет собой площадку с резиновым покрытием длиной 30 и шириной 4,5 метра, на которую будет намораживаться искусственный лед», —рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Михаил Никифоров.

Коллекторная система охлаждения используется как для стационарных арен, так и для небольших ледовых площадок. Основание любого искусственного катка представляет собой систему труб, в которые закачивается хладагент. При его остывании намораживается лед, и на поле постоянно поддерживается температура минус девять градусов.

На начальном этапе создания площадки подготовили траншеи глубиной около 80 сантиметров. В желобе из армированного бетона разместили пластиковую трубу с фреоном диаметром 110 миллиметров. Она проходит от площадки до установленной рядом холодильной установки. Система работает по принципу замкнутого контура. Фреон после остывания в холодильной машине по специальным ответвлениям идет к площадке, понижает ее температуру, а затем возвращается для повторного охлаждения.

Для устройства самой площадки сделали основание из слоев песка, щебня и асфальта. На финальном этапе уложат резиновое покрытие, а холодильную машину закроют металлическими перфорированными панелями. Завершить работы планируется в августе.

В теплое время года на площадке можно будет поиграть в мини-гольф, петанк или установить любое переносное оборудование.

