От омиксных технологий до 3D-биопечати: уникальные медицинские разработки представят на Московском урбанистическом форуме

Узнать все о прогрессивных медицинских технологиях, которые уже сегодня тестируют врачи, можно будет на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе с 1 августа по 10 сентября. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы стараемся идти в ногу со временем и внедрять передовые разработки в рутинную практику столичных врачей. На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе посетители смогут опробовать на себе отечественные решения, которые постепенно выводят медицину на принципиально новый уровень. Гости узнают о возможностях омиксных технологий, проверят биологический возраст своего организма, увидят, как на 3D-принтере изготавливают биосовместимые протезы, а на биопринтере выращивают ткани, и с помощью VR-очков погрузятся в атмосферу обучения сотрудников лабораторий», — рассказала Анастасия Ракова.

В симуляционном центре разместится лаборатория омиксных технологий. Благодаря им расшифровывают биомолекулы, например ДНК или белки, и на основе полученных больших данных создают цифровых двойников человека. Такие двойники помогают врачам более точно подбирать процедуры и лекарства, проводить раннюю диагностику и предлагать своевременное лечение таких заболеваний, как депрессия, инфаркт, инсульт, онкология и болезнь Альцгеймера.

Омиксные технологии все желающие смогут бесплатно испытать на себе. Для этого нужно зарегистрироваться на площадке и затем принять участие в научном исследовании в Московском центре инновационных технологий в здравоохранении. Результатом станут персональные рекомендации по питанию, снижению стресса, поддержанию здоровья и активного долголетия. Кроме того, на форуме можно будет поучаствовать в экспресс-тестировании и узнать биологический возраст своего организма.

В симуляционном центре представят также российские разработки в области 3D-печати биосовместимых эндопротезов для устранения дефектов черепа. Операции с такими эндопротезами уже проводятся в городских клиниках. Гостям покажут, как с помощью специального биопринтера выращивают ткани, презентуют новые методики комплексной реабилитации после инсульта и использованием специальной платформы с обратной связью и видеоиграми. А с помощью VR-очков посетители смогут примерить на себя роль сотрудников лабораторий.

Все эти технологии — разработки Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, столичных врачей, а также научных команд, созданных в рамках грантовой программы Мэра Москвы.

