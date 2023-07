От наружной рекламы до онлайн-объявлений: для столичных предпринимателей разработали новые программы поддержки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичным предпринимателям стали доступны две новые программы поддержки от Минэкономразвития России. Первая касается продвижения на платформе онлайн-объявлений, а вторая — упрощенного запуска наружной рекламы.

«Мы продолжаем реализовывать наши партнерские программы. Их основная цель — помочь предпринимателям в продвижении бизнеса, повышении узнаваемости продукции, поиске новых клиентов. За неделю мы собрали 1,5 тысячи заявок на запуск наружной рекламы с компанией Gallery, на продвижение на “Авито” за три дня мы получили более 500 заявок. Думаю, что у бизнеса Москвы эти инструменты будут настолько же востребованными», — рассказала Татьяна Илюшникова, замминистра экономического развития России.

Совместные программы с платформой онлайн-объявлений реализуют с 1 июля. Присоединившись к ним, можно получить помощь в продвижении продукции и привлечении новых клиентов.

Индивидуальные предприниматели и компании, работающие с «Авито Товары», получат бонусы в размере до 60 процентов от суммы пополнения аванса тарифа (не более 60 тысяч рублей). Ими можно будет оплатить услуги по продвижению (до 99 процентов). Бонусы начисляются при платеже от одной тысячи рублей в течение 90 дней после первого пополнения.

Предприниматели, работающие с «Авито Услуги», получат бонусы на продвижение в течение трех месяцев с момента первого начисления. Ими можно оплатить до 99 процентов стоимости услуг продвижения в течение 30 дней. Например, за первый месяц начисляются бонусы в размере 100 процентов (не более 10 тысяч в месяц). За второй — 50 процентов (максимум семь тысяч бонусов), а за третий — 20 процентов (пять тысяч бонусов). Вышеуказанные программы продлятся до 15 сентября. Заявку на участие можно оставить онлайн или обратиться в любой центр услуг для бизнеса ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).

«Сейчас на площадке работают около 4,4 миллиона человек, многие продвигают там свои товары и услуги. Поскольку предпринимателей становится все больше и они нуждаются в помощи экспертов, в дополнение к бонусам мы предлагаем воспользоваться консультациями маркетологов и специалистов по продвижению, а также принять участие в бесплатных программах обучения МБМ по электронной коммерции и финансовой грамотности», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

С конца июня реализуется программа «Реклама от рубля» с цифровым оператором наружной рекламы. Представители малого и среднего бизнеса могут рекламировать свои товары и услуги на цифровых экранах в 32 городах России. Пополнив рекламный счет более чем на один рубль, они получают бесплатный дизайн и 10 тысяч бонусных рублей, которыми можно оплатить рекламную кампанию. Работа ведется через маркетплейс наружной рекламы Vdooh. Программа будет доступна до 30 сентября, заявку можно подать онлайн или в любом центре услуг для бизнеса.

Совместные инициативы разработаны в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Оператор программ — ГБУ «Малый бизнес Москвы». Оно также предоставляет дополнительные бонусы — консультации маркетологов и обучение электронной коммерции от специалистов учреждения.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.

Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обучения: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», акселерационные программы, также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом между бизнесом и властью. Получить консультацию по любым вопросам можно по телефону: +7 495 225-14-14.

