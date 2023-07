Новая улица, велодорожки и пешеходный переход появятся в Алтуфьеве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Алтуфьевском районе на территории жилой застройки инвестор построит улицу местного значения, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Одобрен второй этап строительных работ на северо-востоке Москвы. Участок расположен вблизи дома 43, строения 13 на Алтуфьевском шоссе», — уточнил Андрей Бочкарев.

По словам Анны Яковлевой, председателя Москомэкспертизы, в рамках проекта построят дорогу местного значения протяженностью 143 метра, по ней организуют двухстороннее движение автотранспорта.

Также запланировано обустройство велодорожки шириной два метра. Движение пешеходов организуют по тротуарам, а через проезжую часть — по наземным нерегулируемым переходам. Здесь установят дорожные знаки, ограждения, положат искусственные неровности и нанесут разметку.

Помимо этого, специалисты переустроят инженерные коммуникации электроснабжения и водоотведения.

Для удобства передвижения маломобильных горожан установят наземные тактильные указатели и контрастные ленты на опорах освещения.

