На юге Москвы демонтировали 37 незаконных строений во втором квартале этого года

С апреля по июнь в ЮАО выявили 99 нарушений в сфере имущественно-земельных отношений. Об итогах работы Госинспекции по недвижимости на юге столицы во втором квартале 2023 года рассказал глава ведомства Иван Бобров.

«За три месяца в ЮАО в 1,5 раза снизилось число выявленных нарушений. Основные из них приходятся на использование объектов нежилого фонда без оформления необходимой разрешительной документации — 60, еще 39 выявленных фактов связаны с нарушениями установленных договором требований к пользованию земельными участками. Специалистами ведомства демонтировано 37 объектов самовольного строительства площадью более 10 тысяч квадратных метров. Работа по выявлению и пресечению фактов незаконного использования объектов недвижимости продолжается», — рассказал Иван Бобров.

Кроме того, специалисты Госинспекции по недвижимости выявляют ветхие и аварийные постройки, которые могут нести угрозу жизни и здоровью граждан. Во втором квартале исполнена 21 дорожная карта по восстановлению объектов, план по остальным строениям находится в проработке.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

