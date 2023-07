На ФКН ВШЭ прошла летняя школа по программной инженерии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Анна Лебедева, участница трека «Разработка веб-приложений» «Я попала на трек по веб-разработке с базовыми знаниями. Поначалу было тяжело, но учителя и ассистенты помогали, понятно объясняли, давали дополнительные материалы, и у меня получился хоть и простенький, но мой первый полноценный проект. Помимо интересных лекций мне запомнились и классные экскурсии по ВШЭ и офису “1С”. Отдельно хочу поблагодарить ассистентов Эрику и Даню — они не просто помогали, но и сделали наше пребывание на школе веселым и комфортным. Я рада, что смогла получить этот опыт и познакомилась с такими классными людьми».

Алексей Сойер, куратор трека «Разработка игр на Unity», «Индикатор» «Летняя школа — это супервозможность примерить на себя роль сотрудника студии разработки игр. За две недели ребята проходят полный путь создания игры. Они формируют идеи, собирают команды, планируют разработку, делают прототип и, наконец, презентуют свою игру».

Ольга Максименкова, академический руководитель школы «В этом году мы впервые ушли от мобильных технологий. Кажется, за счет этого получилось расширить разнообразие проектов. Школой продолжают интересоваться индустриальные партнеры, отлично понимающие, что за сегодняшними школьниками будущее. Впервые к нам присоединились фирма “1С” и Сбер, выделился трек Samsung Innovation Campus, в очередной раз с нами сотрудничал “Индикатор”. По-моему, мы смогли поймать неповторимое ощущение упорного труда, сотрудничества и создания классных IT-проектов».

Иван Эрлих, куратор трека «Разработка игр на 1С», фирма «1С» «Мы поставили перед собой абсолютно нетривиальную задачу — придумать курс для школьников, который увлечет их и познакомит с нашей технологией — разработкой на платформе “1С:Предприятие”. Поэтому мы сделали ставку на игры, а точнее, текстовые квесты. За девять дней участники школы должны были с нуля освоить программирование на платформе, научиться интегрировать ее с Telegram и написать собственный квест. Нам удалось привлечь прекрасных преподавателей — Кирилла Авдеева и Елену Бонвеч, а организаторам школы — абсолютно бомбических школьников. Благодаря их совместной работе на итоговой защите наш трек представил пять работающих телеграм-ботов. А прекрасным индикатором уровня погружения ребят в технологию является способность шутить в рамках этой технологии».

