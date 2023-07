На проспекте Буденного появится моторостроительный комплекс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице завершились подготовительные работы для строительства нового промышленного комплекса, где будут выпускать детали для авиадвигателей самолетов и вертолетов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Современный моторостроительный мегакомплекс, который построит Объединенная двигателестроительная корпорация, расположится в районе Соколиная Гора на проспекте Буденного. Его площадь превысит 77 тысяч квадратных метров. Планируется, что будущий объект станет одним из крупнейших центров двигателестроения. Там будет организовано около 13 тысяч новых рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

В комплексе будет работать Московское машиностроительное предприятие (ММП) имени В.В. Чернышева, производственный комплекс (ПК) «Салют» и Центр аддитивных технологий Ростеха.

«Строительные работы начнутся в этом году и завершатся до 2025-го. В новом комплексе будут производить узлы для двигателей самолетов и вертолетов, разрабатывать модели для 3D-печати, а также выпускать изготовленные аддитивным методом детали для авиационных двигателей», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

На территории ПК «Салют», где будут возводиться новые объекты, уже демонтировали старые корпуса, расчистили и подготовили площади, начали инженерные работы. Также разработана проектно-сметная документация, согласован внешний вид новых объектов и определены подрядчики. В ближайшее время будет выдано разрешение на строительство центров компетенций «Коробки приводов и агрегатов», «Компрессор вертолетных двигателей» и центра аддитивных технологий.

ММП имени В.В. Чернышева и ПК «Салют» продолжат совместную работу по производству деталей газотурбинных двигателей для вертолетов и самолетов на территории нового комплекса. Оба предприятия сохранят свою идентичность и названия. Релокация ММП имени В.В. Чернышева будет происходить поэтапно до 2025 года, к этому времени планируется ввести в эксплуатацию все основные корпуса.

Для центра технологических компетенций «Коробки приводов и агрегатов» и для участков механической и химическо-термической обработки деталей построят отдельный производственный корпус. Здесь будут выпускать узлы трансмиссионной техники для авиационных двигателей ПД-14, ПД-8, ВК-650В, ВК-1600В, АИ-222-25 и силовых установок ТВ7-117.

В новом корпусе центра технологической компетенции «Компрессор вертолетных двигателей» планируют организовать серийное производство узлов для турбовальных двигателей ВК-2500, ТВ7-117, ВК-650В и ВК-1600В.

Для центра аддитивных технологий построят пятиэтажный корпус. Там будут разрабатывать модели для 3D-печати и изготавливать аддитивным методом детали для авиационных двигателей.

Объединенная двигателестроительная корпорация специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Предприятие входит в состав Ростеха.

Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая машиностроительная компания России, объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Предприятие развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и другое.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI