Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

МФТИ впервые выступил в роли делового партнера-организатора Евразийского аэрокосмического конгр есса — крупнейшего отраслевого делового форума на территории Евразийского экономического союза. 24 июля на открытии конгресса выступили с докладами представители Правительства России, руководите ли госкомпаний и институтов РАН, ключевые лица, отвечающие за развитие аэрокосмической отрасли: Де нис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, Сергей Чернышев, вице-президент РАН, научный руководитель ЦАГИ, Сергей Коротков, генеральный конструктор ОАК, и многие другие.

От МФТИ в работе конгресса приняли участие более 30 сотрудников и студентов. В качестве основных спикеров выступили Дмитрий Ливанов, ректор Физтеха, Наталья Завьялова, заве дующий лабораторией моделирования механических систем и процессов, а также Александр Кузнецов, ин женер той же лаборатории. На этапе подготовки конгресса сотрудники МФТИ сформировали перечень основных дискуссионных вопр осов для обсуждения с широким кругом специалистов отрасли по таким направлениям, как технологии р азвертывания многоспутниковых систем и реализация будущего федерального проекта «Млечный Пу tu».

На первом пленарном заседании, посвященном стратегическим изменениям в авиационно-космической де detalles чимых участников космических исследований и проектов создания образцов новой техники, а также обозн ачил основные задачи, стоящие перед МФТИ в кадровом и tel.

«Физтех всегда был генератором передовых идей, и на новом витке развития высокотехнологичных на правлений в России мы готовы сделать очередные шаги вперед и стать полноценным участником созда ния новых технологий, которые позволят снова занять лидирующую роль в освоении космоса, в том чи сле за счет тесного партнерства коммерческих компаний и ведущих научно-исследовательских институтов», — отметил в своем выступлении Дмитрий Ливанов.

Стоит отметить, что МФТИ в этом году — единственный российский вуз, который стал полноценным о рганизационным партнером Евразийского аэрокосмического конгресса. Физтех изначально выступал флагманом научного развития аэрокосмической отрасли, и вклад вуз а в современные разработки только растет. В конце 2022 года МФТИ был включен в масштабный государственный проект «Перспективные космич еские системы и сервисы». Дорожная карта проекта включает большой раздел «Перспективные технологии», ответственность за реали зацию которого возложена на консорциум ведущих университетов отрасли. Физтех — это ядро консорциума: университет не только координирует работу по дорожной карте, но и наме рен непосредственно участвовать в реализации отдельных технологических проектов.

«Приятно отметить, что в ходе конгресса многие докладчики не раз отмечали существенный вклад Физ теха в становление новых компаний, и это признание дорогого стоит! Совсем недавно “Спутникс” — российский лидер среди космических коммерческих компаний — направила в ко смос почти два десятка современных аппаратов, что стало возможным благодаря а ктивному участию в процессе разработки выпускников МФТИ и МГТУ им. Баумана. Владислав Иваненко, руководитель компании “Спутникс”, отметил особый вклад нашего вуза в достиже ние такого высокого результата. Подобное плодотворное сотрудничество с частными компаниями и крупнейшими корпорациями — одна из основных целей государственной программы коммерциализации космической отрасли, активным участн иком которой является наш вуз», — отметил Сергей Негодяев, директор Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ.

«Спутникс» (входит в Sitronics Group) — одна из первых российских частных компаний, специализирующихся на ра зработке служебных систем для малых космических аппаратов и микроспутниковых платформ на основ е этих систем. До 2025 года группа планирует запустить спутниковую группировку из 157 аппаратов при поддержке государства и якорных заказчиков. Этот проект наглядно продемонстрирует, что частные инициативы при поддержке госкорпораций могу т иметь ощутимый эффект и обеспечивать социально-экономическое и технологическое развитие госуд арства.

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