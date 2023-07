Молодые предприниматели представят свои товары на фестивале «Неспальный район» в рамках Московского урбанфорума

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Молодые предприниматели — участники проектов «Бизнес-уик-энд», «Бизнес-уик-энд. Старт» и Business Update представят свою продукцию на 19 районных площадках фестиваля «Неспальный район». Он пройдет в рамках Московского урбанистического форума.

С 5 августа по 3 сентября столичные предприниматели смогут рассказать о своих брендах, продать товары или услуги. Подробная программа доступна на сайте проекта.

«“Неспальный район” — это отличная возможность проинформировать жителей города об услугах и товарах, которые создают столичные предприниматели. Особенно это важно для молодого бизнеса. В 2023 году количество предпринимателей в возрасте до 35 лет составило около трети от общего числа субъектов столичного малого и среднего предпринимательства. При этом прирост зарегистрированных индивидуальных предпринимателей среди молодежи за год составил 19 процентов. Стараемся поддерживать такой бизнес. В том числе с помощью проекта для школьников и студентов колледжей “Бизнес-уик-энд. Старт” и проектов “Бизнес-уик-энд” и Business Update. Кстати, с их участниками можно будет познакомиться в рамках фестиваля», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Самым юным участникам фестиваля от 14 до 18 лет. Несмотря на возраст, у ребят уже есть опыт продаж и публичных презентаций своих проектов — все они участвовали в ярмарке-выставке «Предпринимай! Фабрика идей», которая состоялась на ВДНХ в преддверии Дня предпринимателя.

Посетители смогут купить модные футболки и толстовки, кружки с авторским принтом, футляры для ручек, настольную игру, авторские и ассоциативные духи, ароматические свечи для дома, а также комплекты одежды и наборы косметики для танцоров.

Участники проекта «Бизнес-уик-энд» представят обувь ручной работы, персонализированные аксессуары для оргтехники и гаджетов, творческие наборы для детей, соляные панно, а также сервис аренды и продажи костюмов для съемок.

Разнообразную продукцию представят молодые предприниматели из клуба Business Update. В числе их товаров саженцы хвойных и лиственных растений, авторские куклы-раскраски в национальных костюмах разных стран, учебные пособия для детей, предметы интерьера со мхом, пищевой и косметический коллаген.

Помимо знакомства с продукцией столичных предпринимателей, москвичей ждет насыщенная программа, в том числе для самых юных жителей города. В Коптеве (Коптевский бульвар, дом 18) пройдет мастер-класс по изготовлению съедобных букетов участницы проекта «Бизнес-уик-энд» Татьяны Бояровой, а на площадке в Отрадном (сквер на улице Хачатуряна) Марийский иммерсивный театр, постоянный участник городской акции «День без турникетов», проведет мастер-класс «Создание коротких видео по мотивам марийской сказки».

Кроме того, москвичи попробуют свои силы в создании мультфильмов, программировании, займутся 3D-визуализацией, 3D-моделированием и 3D-печатью, смогут превратить старые вещи в актуальные, узнать об истории фольклорного костюма. Также они примут участие в ИТ-квесте по программированию, узнают теорию решения изобретательских задач, изучат особенности разработки бизнес-стратегии, нейминга и защиты брендов.

Другие московские предприниматели могут представить свои товары и услуги на площадках фестиваля «Неспальный район». Узнать подробную информацию и подать заявку на участие можно на сайте.

Поддержка бизнеса в столице реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ярмарки, мастер-классы и экскурсии: в Москве впервые пройдет фестиваль локального бизнеса «Неспальный район»

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI