Маршруты нескольких автобусов скорректируют для проезда к четырем станциям БКЛ

Несколько автобусных маршрутов изменят для удобства пассажиров Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Так, с 29 июля автобусы у станций «ЦСКА», «Динамо», «Савеловская» и «Марьина Роща» БКЛ начнут ходить чаще, сократится время ожидания на остановках.

«После запуска БКЛ больше москвичей пересели на метро на севере столицы. Чтобы им было удобнее доезжать до станций, социальных объектов и точек притяжения, мы объединим маршруты С484 и 384, а также изменим трассу следования автобуса С538. На линию выйдет больше автобусов, транспорт не будет дублировать БКЛ. Это отвечает задаче по улучшению обслуживания пассажиров, которую поставил Мэр Москвы», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Маршрут С484 будет объединен с маршрутом № 384, на него выйдет больше автобусов. Благодаря этому сократятся интервалы движения, а время ожидания на остановках снизится с 15 до восьми минут. Пассажиры смогут быстрее добираться до Боткинской больницы. Наземный транспорт перестанет дублировать линию метро на участке от Савеловского до Рижского вокзала. Между станциями «Савеловская» и «Рижская» можно будет пользоваться Большой кольцевой линией или автобусом Т42.

Автобусы С538 тоже будут ходить чаще, они смогут быстрее подвозить людей к станции «Марьина Роща» БКЛ. Остановку перенесут ближе к станции метро. Изменится и трасса маршрута: автобусы перестанут дублировать БКЛ от Шереметьевской улицы до Рижского вокзала. Вместо Рижского вокзала они поедут до Звездного бульвара. Для проезда к Рижскому вокзалу можно использовать метро или автобус № 519.

Московский транспорт постоянно анализирует работу городских маршрутов и количество пассажиров. Это помогает определять самые востребованные направления и оперативно корректировать работу маршрутов.

Прислать предложения, как улучшить наземный транспорт Москвы, можно чат-боту Александре. Достаточно написать в чат фразу «предложить идею», и бот переведет беседу на оператора.

