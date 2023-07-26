Ливни, гроза и град: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ближайшие часы в Москве ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, примерно с 11:00 и до конца суток ожидается дождь, местами ливни, гроза и град. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

В такую погоду жителям города советуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При сильном ветре рекомендуют по возможности не выходить на улицу и закрывать окна.

О скоплениях воды можно сообщить в управу района или префектуру округа, на портал «Наш город», в единый диспетчерский центр по телефону: +7 495 539-53-53, ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 495 657-87-03 или ГБУ «Гормост» по телефону: +7 495 632-58-46. Кроме того, заявки принимаются в аккаунте Мосводостока в социальной сети «ВКонтакте». Городские службы оперативно реагируют на все поступающие сообщения.

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