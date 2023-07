Калининградская область начинает продажи на Финуслугах четвертого выпуска облигаций для населения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

27 июля 2023 года начинается размещение четвертого выпуска облигаций Калининградской области для населения эксклюзивно на платформе Финуслуги. Сервис купли-продажи доступен клиентам Финуслуг как на сайте, так и в мобильном приложении, нужно лишь зарегистрироваться на платформе, привязав аккаунт портала “Госуслуги”. Привлекаемые средства, как и по предыдущим выпускам, будут направлены на развитие и благоустройство городов и поселков региона.

Облигации Калининградской области для населения будут продаваться с 27 июля 2023 года по 28 декабря 2023 года включительно. Номинальная сумма облигаций – 1000 рублей. Ставка купонного дохода постоянная – 9,5% годовых, начисление процентов ежедневное. Выплата купона – ежеквартально. Срок обращения облигаций составляет 781 день. Общий объем эмиссии облигаций – 500 млн рублей. Срок погашения облигаций – 15 сентября 2025 года.

Бумаги можно продать эмитенту в любое время без потери накопленного дохода. Рыночный риск в них полностью отсутствует: покупателю не надо выжидать какой-то определенный выгодный момент на рынке. Размещение и погашение осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода. Брокерский счет для покупки не нужен, ценные бумаги приобретаются через Финуслуги напрямую у эмитента.

Виктор Порембский, министр финансов Калининградской области:

“В рамках работы по повышению финансовой грамотности граждан, культуры сбережений продолжаем развивать понятный и надежный инструмент инвестирования – облигации для населения. Напомню, что регион успешно разместил три выпуска. Уровень доверия граждан к народным облигациям как инструменту инвестирования и к региону как заемщику подтвержден досрочным размещением предыдущих наших выпусков и выпуска облигаций города Москвы. Интерес граждан вызывает и возможность ощутить сопричастность к финансированию социально значимых проектов”.

Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи:

“Размещение народных облигаций является привлекательной для клиентов альтернативой традиционным банковским вкладам и накопительным счетам с точки зрения надежности и доходности. Средняя ставка по накопительным счетам сегодня в топ-10 банков не превышает и 5% годовых, а по вкладам на три месяца чуть более 7% годовых[1]. Кроме того, важным отличием этого инструмента является элемент сопричастности и социальная направленность инвестиций. Все деньги от размещения облигаций область направляет на конкретную цель – улучшение жизни в городах и поселках региона”.

Облигации Калининградской области для населения доступны только для физических лиц и только на финансовой платформе Московской биржи Финуслуги. Покупку и продажу облигаций можно осуществить в любой момент 24/7. При подаче поручения на покупку или продажу до 16:00 по мск, оно исполняется в тот же день, в ином случае – на следующий. При этом цена покупки/продажи всегда будет указана на момент получения денег. В отличие от депозитов, вложив свои накопления в облигации, человек не теряет доход при досрочном погашении. А возврат вложенных средств вместе с накопленными процентами гарантирует Калининградская область, которая полностью отвечает по обязательствам.

Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта “Маркетплейс” Банка России. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов. Пополнять вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Услуги предоставляются во всех регионах России.

Подробнее на сайте: Финуслуги – финансовый маркетплейс Московской биржи (finuslugi.ru).

[1] Ставки для действующих клиентов, без учета дополнительных условий (например, статуса клиента или оборотов по карте и т. п.)



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI