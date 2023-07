Звуки индийского барабана, японские танцы, индонезийские песни: что приготовил фестиваль «Музыкальная Евразия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино» приглашает 29 июля на международный фестиваль культуры «Музыкальная Евразия». У гостей будет уникальная возможность познакомиться с национальным искусством, традициями и обычаями Индии, Японии, Индонезии и других стран Европы и Азии. Посетителей ждут выступления национальных музыкальных, вокальных и танцевальных коллективов, лекции о культуре и искусстве. Кроме того, все желающие смогут узнать об уникальных народных художественных промыслах, поучиться китайской каллиграфии или освоить игру на индийском барабане табла. Мероприятия пройдут на центральной сцене парка «Кузьминки», в лектории и актовом зале.

Откроет фестиваль выступление фольклорного театра «Ладов день» из Красноярска в 14:00. На центральной сцене парка артисты исполнят русские народные песни в современной аранжировке, а также познакомят зрителей с русскими обрядами, забавами, играми.

С 15:30 до 16:30 гости увидят традиционные танцы Японии и услышат музыку Страны восходящего солнца. Программу представит коллектив из Москвы «Кисеки-но Хана» (в переводе с японского — «чудесные цветы»). Его участники выступают более 10 лет при поддержке культурного центра «Японский дом».

С уникальным духовным индонезийским песнопением салават зрителей познакомит ансамбль El Santra из Индонезии. Солисты исполнят песни под аккомпанемент плоских барабанов ребана. Эти музыкальные произведения призывают к милосердию, доброте и покою. Выступление ансамбля начнется в 17:00 и завершится в 17:30. После этого виртуозное мастерство игры на балалайке продемонстрирует российский музыкант Михаил Кандауров.

В актовом зале мероприятия фестиваля начнутся в 14:00. Сначала пройдет занятие по обучению традиционному японскому танцу под названием «Токио-ондо». Грациозные движения сможет освоить любой желающий. Затем в 15:30 гостей приглашают послушать лекцию «Современные подходы в познании культуры и искусства для детей». Занятие проведет президент клуба ЮНЕСКО «Международный детский конгресс» и преподаватель факультета искусств Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Владимир Викью.

А те, кто интересуется древней культурой Японии, пополнят знания на лекции «Искусство удивительной Японии». Встречу проведет преподаватель японского языка Юто Кимура. Посетителей ждут в 17:00. После этого с 18:30 до 19:30 в актовом зале состоится мастер-класс по облачению в традиционную японскую одежду — юкату. В конце урока всех участников сфотографируют в национальном костюме.

29 июля лекторий парка «Кузьминки» тоже станет фестивальной площадкой. Здесь пройдут увлекательные занятия. В 15:00 гости смогут познакомиться с индийским музыкальным инструментом (табла). Преподаватель продемонстрирует возможности этого небольшого инструмента, состоящего из двух барабанов. Затем участникам предложат самостоятельно освоить игру и научат их кистями рук издавать красивые ритмы. После состоится урок по искусству китайской каллиграфии. Поучиться писать иероглифы под руководством каллиграфа смогут все посетители. Мастер также расскажет о развитии этого вида искусства и раскроет секреты древних каллиграфов.

Завершится фестивальная программа большим концертом, который начнется в 18:30 на центральной сцене парка. Его участники покажут танцевальные и вокальные номера, посвященные музыкальным традициям Индии, Таджикистана, Испании, Франции и народов Кавказа.

Фестиваль «Музыкальная Евразия» организован Правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В тайминге и программе могут быть изменения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI