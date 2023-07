Для жителей Южного Тушина создадут новый сквер между мостами Сходненского деривационного канала

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году в Южном Тушине появится новое рекреационное пространство. Сквер площадью восемь гектаров создадут между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала. Там смогут отдыхать и заниматься спортом около семи тысяч жителей близлежащих домов.

Место для отдыха создадут на территории, которая до этого времени оставалась неухоженной. Этот проект является продолжением выполненных в прошлые годы работ по благоустройству набережной Сходненского канала со стороны улицы Свободы и участка, ограниченного улицами Фабрициуса и Сходненской.

Для детей обустроят игровую зону в экостиле, где все элементы будут выполнены из дерева. Там установят качели, качели-гнездо, пружинные качалки и карусель, а еще большой игровой комплекс с веревочным городком и горкой.

Для любителей активного отдыха появится спортзал под открытым небом: воркаут-комплекс с канатами, кольцами, шведской стенкой, турниками и брусьями, тренажеры для силовых тренировок, с помощью которых можно выполнять комплекс упражнений на руки, жим сидя и лежа, приседание с нагрузкой и другое спортивное оборудование.

Для четвероногих питомцев создадут большую площадку для выгула и дрессировки с трамплинами и барьерами.

Вдоль Сходненского канала проложат прогулочные и велодорожки, поставят лавочки и сделают современную систему освещения. Территорию дополнительно озеленят — всего планируется высадить более 120 деревьев, около 900 кустарников и разбить около 370 квадратных метров цветников. Специалисты посадят липы мелколистные, клены гиннала, ивы, спиреи, гортензии, кизильник.

В настоящее устанавливают бордюры, готовят основание для велодорожки, закладывают конструкции под опоры наружного освещения.

Полностью завершить благоустройство территории планируется к сентябрю.

