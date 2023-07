Город выставил на торги 12 нестационарных торговых объектов в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставили 12 нестационарных торговых объектов (НТО) в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино». Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Предприниматели смогут открыть в парке “Северное Тушино” 12 всесезонных кафе и точек общепита навынос. На онлайн-аукционы выставлены права на торговлю в девяти киосках и двух павильонах. Еще один НТО победитель торгов сможет разместить самостоятельно. Заявки принимаются до 11 августа», — рассказал Иван Щербаков.

Все нестационарные объекты установлены в центральной части музейно-паркового комплекса. Площадь киосков варьируется от семи до 13 квадратных метров. Здесь же расположен двухэтажный павильон площадью 400 квадратных метров. Еще один павильон площадью 195 квадратных метров оборудован верандой.

Киоск площадью 15 квадратных метров победитель торгов разместит на Пушкинской аллее. В меню точек общепита можно будет включить горячие и холодные блюда из полуфабрикатов, выпечку и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, в том числе чай, кофе, соки, а также различные снеки и другую продукцию.

Размер ежемесячной платы за право торговли и на размещение НТО будет определен в ходе аукционов, которые пройдут 16 августа на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в них понадобится регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

