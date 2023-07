В саду имени Баумана пройдет фестиваль для семей и педагогов дошкольного образования «Крутая песочница»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

29 июля с 10:00 до 18:00 в саду имени Баумана пройдет второй фестиваль для семей и педагогов дошкольного образования «Крутая песочница».

В овальной беседке сада разместится площадка интерактивов и мастер-классов. С 11:00 до 12:00 посетителей познакомят с музыкально-двигательными и конструкторскими занятиями по системе Карла Орфа с использованием оригинального развивающего конструктора. С 12: 10 до 13: 10 все желающие узнают, как с помощью театрального искусства сохранить творческие способности детей и взрастить поколение думающих людей — в меру критичных, умеющих отстаивать свои идеи и ценить идеи других. В 13: 20 начнется мастер-класс по изготовлению тряпичной игрушки. С 14:00 до 14:30 ребята вместе с детским писателем и педагогом по музыке займутся песенным творчеством и сочинят сказку. С 14: 40 до 15: 40 пройдет супергеройская игра для детей пяти-шести лет и их родителей. С 17:00 до 18:00 в рамках круглого стола участники узнают о том, что такое настоящая игра в группе детского сада. А с 15: 50 до 16: 50 речь пойдет о создании детско-родительского сообщества и взаимопонимании родителей и воспитателей.

В фестивальной зоне будет работать игровая площадка. Дети и взрослые смогут создать целый мир, используя различные материалы. Для юных посетителей подготовили народные игры, головоломки, занятия по «мышематике» и необычной физкультуре, а также театральный мастер-класс. В семейной игротеке гости смогут изучить учебно-развивающие игры, посвященные подготовке к школе, а в зоне настольных игр — сыграть в огромную дженгу и другие популярные игры. На главной сцене педагогов и гостей фестиваля ждет насыщенная лекционная программа. С 11:00 до 11: 50 педагог и психолог Сергей Плахотников прочтет лекцию «Работа с воспоминаниями у дошкольников, или как рождаются истории детской жизни». Слушатели обсудят, почему дети не рассказывают о своей жизни, отвечают однозначно или фантазируют, а также познакомятся с практикой продуктивной прогулки.

С 12:00 до 12: 50 пройдет серия мастер-классов для педагогов дошкольников. Участники познакомятся с эффективными технологиями реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования, среди которых «Клубный час», «Круг», «Мастерские», «Волшебный телефон» и «Развивающее общение». Полученные знания специалисты смогут применить в своей работе.

С 13:00 до 13: 50 слушателям лекции «Проникая в тайны мозга ребенка» расскажут, как головным мозгом обеспечиваются мыслительные, речевые, поведенческие способности ребенка и какие нарушения могут этому препятствовать. Спикерами выступят Татьяна Визель, доктор психологических наук, и Светлана Клевцова, преподаватель кафедры специального дефектологического образования негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования «Московский институт психоанализа».

Родителям малышей будет интересно узнать о том, как сосуществуют детские игры и мечты взрослых об успешном будущем ребенка. Этому вопросу будет посвящен мастер-класс «Детская игра — территория свободы», он пройдет с 14:00 до 14: 50. С 15:00 до 15: 50 посетителей ждет программа «Человек играющий». В 16:00 состоится мастер-класс «К игре готов!», он продлится до 16: 50. Завершится работа лекционной площадки обсуждением темы «Как определить готовность ребенка к школе?», которое пройдет с 17:00 до 17:30.

Возрастных ограничений нет. Участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатно, предварительной регистрации не требуется.

Изучить подробную информацию о фестивале и расписание площадок можно на сайте проекта. Педагоги смогут получить сертификат образовательного мероприятия, для этого нужно обратиться к организаторам в день проведения фестиваля.

Фестиваль проводится при поддержке столичного Департамента культуры и объединенной дирекции «Мосгопарк».

