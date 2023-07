В поселении Кленовском заступил на дежурство новый пожарно-спасательный отряд

Source: MIL-OSI Russian Language News

В ТиНАО заступил на дежурство новый пожарно-спасательный отряд. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание. С момента присоединения этих территорий в рамках государственной программы “Безопасный город” там были построены, отремонтированы и введены в эксплуатацию 14 пожарных депо. С 2012 года численность пожарных и спасателей в этих округах увеличилась более чем в четыре раза, превысив 1,4 тысячи человек. Среднее время прибытия к месту происшествия сократилось почти в два раза», — рассказал Петр Бирюков.

В зоне выезда нового пожарно-спасательного отряда находится 14 населенных пунктов поселения Кленовского. В штате отряда 83 специалиста. Для проведения их тренировок есть учебная башня, скалодром и спортзал. Подразделение оснастили всей необходимой современной пожарно-спасательной техникой, в том числе снегоболотоходом для труднопроходимой местности, сделали отдельный водозаборный узел.

Благодаря появлению пожарного депо в поселении Кленовском время реагирования пожарно-спасательных подразделений сократилось и теперь составляет около 10 минут.

