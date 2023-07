Высокие технологии и современное оборудование: как устроен дом для электробусов «Митино»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москвичи постепенно пересаживаются с дизельного городского наземного транспорта на экологически чистый — электробусы нового типа. Они комфортны и практичны: во время поездки можно зарядить мобильный телефон, за остановками удобно следить на медиаэкране, в просторном салоне легко разместятся и велосипед, и детская коляска.

Сегодня по улицам столицы курсируют 1,1 тысячи современных машин, а к концу следующего года их количество увеличится в два раза, поэтому город активно развивает необходимую инфраструктуру. Корреспондент mos.ru побывал в недавно открывшемся доме для электробусов «Митино» на северо-западе Москвы и увидел, где хранят и как обслуживают инновационный транспорт.

Все для удобства пассажиров

Новый дом для электробусов «Митино» расположился недалеко от ландшафтного парка. Такое соседство сложно было бы представить, если бы речь шла об обычном автобусном парке с дизельными машинами. Но современные электробусы тем и хороши, что не производят вредных для окружающей среды выбросов.

На территории парка выделяются несколько серо-голубых строений. Это административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт с комнатой отдыха водителей, производственный корпус, где машины на электротяге обслуживают и ремонтируют, а также моечный комплекс.

«В начале июля Сергей Собянин открыл второй в столице и в стране дом для электробусов “Митино”. Экологичный транспорт начал заменять автобусы на северо-западе города. В рамках крупнейшего в Европе контракта на поставку и облуживание электробусов в новый парк поступает самый современный транспорт российского производства. Сейчас в парке уже 74 электробуса нового поколения, 58 из них курсируют по девяти маршрутам. В будние дни они перевозят около 12,5 тысячи пассажиров. До конца 2024 года планируем выйти на мощность 300 электробусов и обслуживать 23 маршрута: охватим весь северо-запад города», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря развитию сети электробусных маршрутов время ожидания пассажиров на остановках сократится на 30 процентов.

Ночная жизнь электробуса

Каждые 10 минут из ворот парка выезжает ярко-синий электробус. Его путь лежит через контрольно-пропускной пункт (КПП) со шлагбаумом и охраной. Сюда же водитель заезжает, когда заканчивает смену. В конце маршрута он обязательно осматривает салон, нет ли лишних предметов или повреждений, и только после этого передает технику специалистам для подготовки к следующему рабочему дню.

Миновав КПП, электробус следует на мойку. Это просторное светлое помещение с новейшим оборудованием. Первым делом два специалиста вручную приводят в порядок салон: протирают стекла, подоконники, поручни и пол. После этого начинается мойка кузова.

«Это происходит в автоматическом режиме: когда машина заезжает, срабатывают лазерные датчики, затем идет подача воды и моющего средства, включаются щетки. В конце электробус проходит так называемую досушку — с него сгоняется лишняя вода. Полный цикл занимает максимум 10 минут», — комментирует директор филиала «Северо-западный» государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» Юрий Тростянецкий.

Помещение моечного комплекса спроектировано так, что принимать водные процедуры одновременно могут три электробуса. В основном все работы происходят здесь ночью.

Проходим дальше по территории парка и попадаем в производственный корпус, где находятся кузовной и слесарно-механический цеха, цех по ремонту электродвигателей, малярное отделение и покрасочная камера. Это следующая остановка электробуса после мойки и чистки. Здесь он каждый день проходит обязательное техническое обслуживание.

В ремонтной зоне множество рабочих в спецодежде, каждый занят своим делом. Один из электробусов замер над смотровой канавой со светодиодным освещением. Рядом с моторным отсеком проводят диагностику два техника со специальным оборудованием.

«Электробусы поставляются в наш парк по контракту жизненного цикла сроком на 15 лет. Поставщик и производитель машин занимается и их обслуживанием. Наши сотрудники в этом не принимают участия. Но у нас есть свой отдел технического контроля, который следит за качеством выполнения всех работ», — поясняет Юрий Тростянецкий.

Ежедневный технический осмотр транспорта включает в себя проверку работоспособности рулевого управления, наружного и внутреннего освещения, видеонаблюдения бортового оборудования, исправности стеклоочистителя и стеклоомывателя. В салоне важно убедиться в надежном креплении всех сидений и поручней. Специалисты сервисной компании действуют точно по инструкции, быстро и слаженно.

В соседнем комплексе планового технического обслуживания все готово к работе: тут электробусы окажутся после того, как «пробегут» нужное количество километров. Одновременно здесь могут обслуживать до 20 машин. При необходимости специалисты выполнят ремонт любой сложности, даже если потребуется заменить детали или починить крупные узлы и агрегаты. Чтобы до них добраться, машину весом 18 тонн нужно приподнять на несколько метров и надежно зафиксировать. Для этого здесь есть особые напольные подъемники.

Заключительный этап перед подготовкой электробуса к новому рабочему дню — это его зарядка. На территории парка 210 зарядных постов, на 10 больше, чем в электробусном парке «Красная Пахра». Они могут работать как в долгом, ночном режиме, так и в ультрабыстром. Процесс выглядит так: машина останавливается под зарядным куполом, и через пантограф на крыше электробуса начинает поступать ток. Когда батарея достаточно заряжена, пантограф автоматически опускается.

Рабочие будни водителей

За каждым водителем в парке закреплен конкретный электробус. Если понадобится починить неисправность, машину временно заменят на другую.

В зависимости от расписания рабочий день водителей начинается в разное время. Раньше всех в парк приезжают те, кто открывает движение на маршруте. Предъявив в диспетчерской удостоверение, водитель получает путевой лист и проходит медосмотр — обязательную процедуру перед выходом в рейс.

В доме для электробусов «Митино» сейчас активно тестируют телемедицинские комплексы, которые в ближайшее время позволят проводить все необходимые процедуры без личного участия медиков. К специальному экрану подключены приборы для измерения пульса, давления и температуры, а также прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Садясь перед экраном, водитель вводит свои данные и после того, как система его распознает, последовательно проходит этапы осмотра. Все это фиксирует камера. В конце водитель получает распечатку с заключением для врача. Если медработник убеждается, что отклонений от нормы нет, он утверждает путевой лист. На все манипуляции уходит около трех минут. После этого водитель направляется в колонну к механику, осматривает и принимает электробус, а затем выезжает из парка.

Сегодня в парке работают более 100 водителей. Одного из них, Николая Цыплакова, мы застаем за подготовкой к выходу на маршрут.

«Я вожу электробус с открытия парка “Митино”. А до этого с 2011 года водил дизельные автобусы. Отличия между ними разительные. У электробуса ход и тормоза более плавные, он не шумит и не дымит. Здесь удобное водительское кресло с круговым видеонаблюдением. Есть раздельный климат-контроль для водителя и пассажиров, в жару он отлично держит температуру 21–22 градуса. На случай холодной погоды предусмотрено электрическое отопление. Грамотно сделано и освещение в салоне: утром и вечером включается теплый свет, а днем — холодный, чтобы людям было приятнее», — рассказывает Николай Цыплаков.

Помимо прочего, у нового электробуса увеличена продолжительность хода, добавляет мужчина. На полной зарядке машина может проехать до 80–90 километров в зависимости от погодных условий. В случае неисправности в дороге водитель обязан сообщить об этом в центр управления и диспетчеру. «Но у меня таких проблем не было. Техника отличная», — заключает Николай Цыплаков.

Для водителей в парке созданы комфортные условия: есть просторная комната отдыха, столовая и даже тренажерный зал с современными беговыми дорожками, велотренажерами, установкой для жима штанги. Сотрудники комплекса могут прийти позаниматься после смены или в выходной.

По словам директора предприятия, к концу 2024 года штат водителей увеличат до 550 человек. По мере наращивания мощностей будет расти и количество других сотрудников. Уже сейчас на работу в электробусный парк «Митино» приглашают не только водителей, но и диспетчеров, техников, мойщиков, а также другой персонал.

Чтобы стать частью коллектива, необходимо заполнить анкету по адресу: улица Зенитчиков, дом 2 или онлайн. Более подробную информацию можно узнать, позвонив по телефонам: +7 (800) 220-22-02, +7 (495) 622-22-22.

