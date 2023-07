Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

5 августа 2023 года Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» покажут видеорассказ «Код доступа: Операция «Кутузов», в котором расскажут об одной из самых масштабных и кровопролитных операций войны – операции «Кутузов» по освобождению Орла от нацистских захватчиков. Мероприятие приурочено к в 80-летию освобождения города в годы Великой Отечественной войны.

«Подобный формат стал уже традиционным для «Волонтёров Победы». И примечательно, что с его помощью мы в понятном и современном формате рассказываем малоизвестные факты о Великой Отечественной войне, о которых знают только профессиональные историки, местные жители и очевидцы тех событий. За 45 минут зрители смогут погрузиться в события тех дней и закрепить полученные знания с помощью интерактивного формата, разработанного Движением», – отметила исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.

Зрителей ждут не только видеохроника тех лет, но и кадры художественной реконструкции, в съемках которой приняли участие поисковики, добровольцы, артисты и местные жители Орла. В ходе видеорассказа буду показаны истории советских солдат и местных жителей, боровшихся за Родину и свободу, улицы, здания, памятные места и поля сражений, которые помнят зверства нацистов.

Отметим, историческая экспертиза всех вводных видеорассказа была проведена специалистами Российского военно-исторического общества. Основными целями и задачами мероприятия является воспитание чувства гордости за подвиги предков и изучение истории среди молодежи в досуговой форме.

Трансляция видеорассказа «Код доступа: Операция «Кутузов» состоится в 12:00 по МСК на игровой платформе Волонтёров Победы. Регистрация и подробности доступны с 12 июля на сайте урокипамяти.рф.

Все участники получат подтверждающий документ – сертификат, а 10 лучших, ответивших правильно и максимально быстро на проверочные вопросы в конце видеорассказа, получат специальные призы от «Волонтёров Победы» и партии «Единая Россия».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI