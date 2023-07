Вейкборд и йога в гамаках: гости Московского урбанистического форума в «Лужниках» смогут заняться современными видами спорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 1 августа по 10 сентября посетители площадки Московского урбанистического форума на территории олимпийского комплекса «Лужники» познакомятся с современной спортивной жизнью столицы. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В “Лужниках” установят бассейны, где можно будет покататься на сапборде, покорить искусственную волну на серфе или встать на вейкборд. Профессиональные спортсмены проведут показательные выступления и занятия для всех желающих», — отметила Наталья Сергунина.

Одним из ключевых мест для активного отдыха станет типичная городская спортплощадка — точно такая же, как и в тысячах московских дворов. На ней пройдут занятия на современных уличных тренажерах, мастер-классы по игре в баскетбол, силовые тренировки, соревнования и многое другое.

В «Лужниках» можно будет прокатиться на треке для картинга, освоить йогу в гамаках и растяжку, научиться основным движениям зумбы. Кроме того, здесь поставят хоккейную коробку для летнего варианта этой игры — на роликовых коньках.

Тем, кто соскучился по зиме, установят горку для зимних видов спорта с уникальным всесезонным покрытием. Желающим выдадут специальный инвентарь, чтобы скатиться с нее на тюбинге или сноуборде.

