Большая фестивальная программа в парке «Зарядье» откроется в рамках Московского урбанистического форума

Фестиваль Московского урбанистического форума Moscow Urban Fest в этом году начнется 4 августа в парке «Зарядье» и продлится до 10 сентября. В день открытия для гостей пройдет развлекательная и образовательная программа, в которой будут мастер-классы, лекции, кипопоказы, танцевальная тренировка и выступления популярных исполнителей, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

«Фестиваль станет запоминающимся событием этого лета. Предыдущий Moscow Urban Fеst прошел в онлайн-формате в 2021 году, за четыре дня проведения фестиваля его посмотрели более 350 тысяч раз», — отметил Сергей Левкин.

Кроме того, в этот день в парке «Зарядье» откроется выставка «Город для каждого». Она посвящена 10 мегапроектам Москвы, которые уже оказали или окажут существенное влияние на жизнь столицы.

«В этом году тема Moscow Urban Fest — “Город. Люди. Будущее.” Взаимоотношения города и горожанина, Москвы и москвичей — одна из самых интересных историй, которые рассказывают здания, пространства и люди. Фестиваль — это площадка для таких историй, новых знаний о городе и людях, интеллектуальных событий и ярких впечатлений. Его программа призвана познакомить гостей с изменениями в столице, создать платформу для обсуждения урбанистической повестки и вовлечь в нее посетителей через интерактивные форматы, вдохновить их по-новому взглянуть на городскую среду, а также поддержать городские инициативы и локальные проекты», — отметил генеральный директор АНО «Московский урбанистический форум» Павел Гончаров.

Фестиваль откроется тренировкой с профессиональной танцовщицей и участницей популярных телевизионных проектов Анной Тихой в большом амфитеатре. Одновременно с этим пройдут мастер-классы Музея Москвы, лекции проекта «Москва глазами инженера» и архитектора Петра Мироненко.

Днем посетители смогут присоединиться к мастер-классам по созданию открыток в технике скрапбукинг и гончарному мастерству, урокам по кофейной живописи. Вечером на сцене большого амфитеатра состоится концерт, хедлайнерами которого станут Мот и Lovanda.

Во все дни фестиваля для москвичей и гостей столицы будут проходить кинопоказы, множество культурных, образовательных и спортивных мероприятий, шоу артистов и танцевальные мастер-классы. Звездные спикеры расскажут об искусстве, моде и влияющих на жизнь города проектах, а в пространстве арт-медитаций посетителей ждут чайные церемонии и уроки балета.

