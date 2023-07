Большая математическая мастерская 2023 успешно завершилась в Новосибирске, Томске, Тюмени и Майкопе

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 9 по 24 июля состоялась Большая математическая мастерская – масштабное мероприятие Математического центра в Академгородке, направленное на решение реальных задач науки и индустрии. В этом года Мастерская проводится уже в четвертый раз. Она проходила в очном формате на четырех площадках: в Новосибирске (на базе НГУ), Томске (ТГУ), Тюмени (ТюмГУ) и Майкопе (АГУ). Всего на четырех площадках приняло участие около 300 школьников, студентов и преподавателей. Площадка в Новосибирске вместила примерно 200 участников.

— Большая математическая мастерская активно растет и развивается. Количество площадок, на которых мы работаем, выросло с трех в прошлом году до четырех в этом (в 2023 году к проведению Мастерской впервые присоединился город Майкоп республики Адыгея). По сравнению с 2022 годом только на площадке в Новосибирске количество проектов увеличилось с 19 до 28, количество участников увеличилось с 100 до почти 200, количество участников из других городов увеличилось с 30 до 60. Более того, в этом году Большая математическая мастерская стала мероприятием-спутником форума технологического развития ТЕХНОПРОМ-2023. И это не случайно, ведь все проекты Мастерской имеют понятный контур употребления, связанный с развитием науки, образования или технологий, — рассказывает руководитель БММ 2023, заместитель директора Математического центра в Академгородке Тимур Насыбуллов.

За две недели работы на Большой математической мастерской проектные команды уже получили яркие результаты, которые могут применяться на практике, однако подводить финальные итоги еще рано.

— Практика проведения Мастерской в прошлые годы показывает, что многие проектные команды не останавливаются на достигнутом после завершения Большой математической мастерской, они продолжают работать над проектом, оформляют результаты в виде полноценных научных работ, заявок на гранты или заказных RnD. Многие команды доводят полученные результаты до завершенных продуктовых решений, которые дальше будет использовать заказчик проекта. Мастерская – это отличная площадка, в которой за короткий период можно проверить свою идею и создать задел для дальнейшей кооперации, — рассказывает руководитель отдела по связям с индустриальными партнерами Математического центра в Академгородке Сергей Оспичев.

Впечатлениями от участия в Мастерской поделился куратор проекта «Бесконтактное измерение физических величин: тестируем самолеты на прочность», аспирант НГУ, младший научный сотрудник Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН Владислав Ключанцев.

— На Мастерской моя команда работала над созданием программной системы для определения направления и величины деформации образцов из алюминиевого сплава по видеозаписи эксперимента. Суть нашего проекта состояла в определение опасных концентраторов деформаций, которые невозможно увидеть при визуальном осмотре. За две недели мы достигли почти всех поставленных целей. Также мы посетили научно-исследовательское отделение усталостной и статической прочности авиационных конструкций CибНИА им. С. А. Чаплыгина чтобы рассказать о своих результатах заказчику проекта, — рассказывает Владислав.

Большая математическая мастерская с каждый годом расширяет свои горизонты. Созданный в прошлом году «Образовательный поток» Мастерской в этом году собрал в себе три проекта, над которыми работали как студенты и начинающие преподаватели, так и педагоги с большим опытом.

— Мастерская задумывалась и получилась площадкой, на которой коммуницируют люди с разным бэкграундом: в плане экспертности, образования, опыта деятельности. В этом году для работы в потоке «Образование» к нам приехали студенты Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена из Санкт-Петербурга, молодые, в некотором смысле начинающие преподаватели из школы неформального образования «Резонанс из Томска», пришли опытные преподаватели из Новосибирска и области. Разница в опыте не мешает, а наоборот помогает проектным командам. Так, например, за время Мастерской команда проекта «Использование игровых инструментов в преподавании математики» разработала настольную игру, направленную на повышение мотивации к изучению геометрии в школе. Она очень логично ложится на современный школьный курс геометрии. На мой взгляд, уже сейчас ее можно производить и внедрять в образовательный процесс, — комментирует руководитель педагогического потока, заместитель декана по развитию ММФ НГУ Анастасия Карпенко.

