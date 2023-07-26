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Большая математическая мастерская 2023 успешно завершилась в Новосибирске, Томске, Тюмени и Майкопе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

С 9 по 24 июля состоялась Большая математическая мастерская – масштабное мероприятие Математического центра в Академгородке, направленное на решение реальных задач науки и индустрии. В этом года Мастерская проводится уже в четвертый раз. Она проходила в очном формате на четырех площадках: в Новосибирске (на базе НГУ), Томске (ТГУ), Тюмени (ТюмГУ) и Майкопе (АГУ). Всего на четырех площадках приняло участие около 300 школьников, студентов и преподавателей. Площадка в Новосибирске вместила примерно 200 участников.

Большая математическая мастерская активно растет и развивается. Количество площадок, на которых мы работаем, выросло с трех в прошлом году до четырех в этом (в 2023 году к проведению Мастерской впервые присоединился город Майкоп республики Адыгея). По сравнению с 2022 годом только на площадке в Новосибирске количество проектов увеличилось с 19 до 28, количество участников увеличилось с 100 до почти 200, количество участников из других городов увеличилось с 30 до 60. Более того, в этом году Большая математическая мастерская стала мероприятием-спутником форума технологического развития ТЕХНОПРОМ-2023. И это не случайно, ведь все проекты Мастерской имеют понятный контур употребления, связанный с развитием науки, образования или технологий, — рассказывает руководитель БММ 2023, заместитель директора Математического центра в Академгородке Тимур Насыбуллов.

За две недели работы на Большой математической мастерской проектные команды уже получили яркие результаты, которые могут применяться на практике, однако подводить финальные итоги еще рано.

Практика проведения Мастерской в прошлые годы показывает, что многие проектные команды не останавливаются на достигнутом после завершения Большой математической мастерской, они продолжают работать над проектом, оформляют результаты в виде полноценных научных работ, заявок на гранты или заказных RnD. Многие команды доводят полученные результаты до завершенных продуктовых решений, которые дальше будет использовать заказчик проекта. Мастерская – это отличная площадка, в которой за короткий период можно проверить свою идею и создать задел для дальнейшей кооперации, — рассказывает руководитель отдела по связям с индустриальными партнерами Математического центра в Академгородке Сергей Оспичев.

Впечатлениями от участия в Мастерской поделился куратор проекта «Бесконтактное измерение физических величин: тестируем самолеты на прочность», аспирант НГУ, младший научный сотрудник Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН Владислав Ключанцев.

На Мастерской моя команда работала над созданием программной системы для определения направления и величины деформации образцов из алюминиевого сплава по видеозаписи эксперимента. Суть нашего проекта состояла в определение опасных концентраторов деформаций, которые невозможно увидеть при визуальном осмотре. За две недели мы достигли почти всех поставленных целей. Также мы посетили научно-исследовательское отделение усталостной и статической прочности авиационных конструкций CибНИА им. С. А. Чаплыгина чтобы рассказать о своих результатах заказчику проекта, — рассказывает Владислав.

Большая математическая мастерская с каждый годом расширяет свои горизонты. Созданный в прошлом году «Образовательный поток» Мастерской в этом году собрал в себе три проекта, над которыми работали как студенты и начинающие преподаватели, так и педагоги с большим опытом.

Мастерская задумывалась и получилась площадкой, на которой коммуницируют люди с разным бэкграундом: в плане экспертности, образования, опыта деятельности. В этом году для работы в потоке «Образование» к нам приехали студенты Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена из Санкт-Петербурга, молодые, в некотором смысле начинающие преподаватели из школы неформального образования «Резонанс из Томска», пришли опытные преподаватели из Новосибирска и области. Разница в опыте не мешает, а наоборот помогает проектным командам. Так, например, за время Мастерской команда проекта «Использование игровых инструментов в преподавании математики» разработала настольную игру, направленную на повышение мотивации к изучению геометрии в школе. Она очень логично ложится на современный школьный курс геометрии. На мой взгляд, уже сейчас ее можно производить и внедрять в образовательный процесс, — комментирует руководитель педагогического потока, заместитель декана по развитию ММФ НГУ Анастасия Карпенко.

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