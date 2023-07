Более 135 тысяч заявлений подали абитуриенты в московские колледжи за пять недель приемной кампании

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В колледжах Департамента образования и науки Москвы продолжается приемная кампания. В этом году в столице на 20 процентов увеличили контрольные цифры приема более чем по 150 востребованным рабочим профессиям и специальностям. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Сейчас в самом разгаре приемная кампания в столичных колледжах. За пять недель абитуриенты подали уже свыше 135 тысяч заявлений, что превышает контрольные цифры приема почти в пять с половиной раз. Сейчас конкурс составляет более пяти человек на место, и динамика продолжает увеличиваться. Зная востребованность столичного среднего профессионального образования, в этом году мы на 20 процентов увеличили контрольные цифры приема за счет бюджета города. Заинтересованность столичных выпускников в поступлении в колледжи — понятный и позитивный долгосрочный тренд, мы его поддерживаем. Сегодня наши колледжи позволяют рассчитывать на качественную практико-ориентированную подготовку, гарантии трудоустройства и высокий уровень дохода даже по меркам Москвы», — отметила Анастасия Ракова.

До 15 августа абитуриенты могут направить документы в электронном виде на портале mos.ru или подать их в колледже с помощью экспертов приемной комиссии. На ряд специальностей, где предусмотрены дополнительные вступительные испытания, прием заявлений завершается 10 августа.

Квалифицированные кадры требуются в самых быстро растущих отраслях столичной экономики — промышленности, строительстве и транспорте. Особым спросом пользуются такие специальности, как слесарь широкого профиля, строитель, сборщик авиационной техники, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, слесарь по ремонту строительных машин, техник по ремонту промышленного оборудования.

Некоторые актуальные направления объединяют в себе сразу несколько профессий и дают возможность стать мультиквалифицированным специалистом: мастером столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, мастером отделочных строительных и декоративных работ, мастером по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. Такой профессионал будет максимально востребован на рынке труда.

Кроме того, в этом году впервые открыт набор на следующие нужные городу специальности: наладчик станков и оборудования в механообработке, литейное производство черных и цветных металлов, наладчик технологического оборудования (электронная техника). Например, в Московском образовательном комплексе «Запад» можно получить уникальную специальность «лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)». Всего столичные колледжи предлагают 35 программ профессиональной подготовки, посвященных промышленным отраслям.

Условия зачисления и список необходимых документов опубликованы на сайте Московского центра развития профессионального образования в разделе «Поступление». Узнать подробнее об актуальных профессиях и специальностях, по которым обучают студентов столичные колледжи, можно в интерактивном «Атласе профессий» и новом подкасте «Ключ к профессии» на портале «Школа. Москва». Кроме того, все новости и полезная информация о среднем профессиональном образовании размещаются в телеграм-канале «Колледжи Москвы».

