«Библиотечный сад» и ажурная галерея: на фестивале «Цветочный джем» воссоздали популярные проекты прошлых сезонов

На фестивале «Цветочный джем» воссоздали два выставочных сада, которые вызвали наибольший интерес в прошлых сезонах. Гости смогут вновь увидеть полюбившиеся экспозиции рядом с Российской государственной библиотекой и на Новой площади.

«Сады “Цветочного джема” за прошедшие годы стали доброй столичной традицией. Москвичи и гости нашего города выбирают их для того, чтобы отдохнуть от ритма мегаполиса, полюбоваться неповторимыми уголками природы и очутиться в настоящих природных оазисах. Особенно приятно, что некоторые проекты создаются на наших площадках уже не первый год. Это полюбившиеся горожанам сады, которые были популярны в год своего появления и со временем стали своего рода визитными карточками “Цветочного джема”. Именно поэтому представлять уже знакомые москвичам и гостям города проекты стало нашей традицией», — рассказали в оргкомитете фестиваля.

На ступенях Российской государственной библиотеки расположился «Библиотечный сад». Это реконструкция одного из самых известных проектов «Цветочного джема», который впервые создал в 2017 году Мэтью Чайлдс. Его уже воссоздавали несколько раз по просьбам москвичей. В этом году для него использовали новые растения и новую цветовую гамму. Пространство у памятника Федору Достоевскому украсили большие одноствольные липы и многоствольные клены, барбарисы и боярышники, гортензии на штамбе (длинном стволе, благодаря которому они словно парят над землей), а также яркие композиции из лилейников, роз и астр.

На Новой площади снова открылся сад-галерея с ажурной крышей, где главную роль играют девичий виноград и вьющийся плющ. Яркие композиции из цветущих роз, гортензий и дельфиниумов создают ощущение летнего курорта в центре Москвы. Они стали излюбленным фоном для фотографий.

Фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проходит в Москве с 20 июля по 10 сентября. В этом году его участники представили на улицах города 12 садов и уникальных зеленых пространств. По окончании фестиваля временные сады демонтируют, а кустарники, цветы и деревья перевезут на новые постоянные места. Куда именно, обычно выбирают жители города: москвичи обращаются в оргкомитет фестиваля и предлагают территории для озеленения в своих районах.

