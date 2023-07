Безопасная покупка и аренда жилья: на mos.ru появился новый сервис «Прозрачная сделка»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На портале mos.ru заработал новый сервис «Прозрачная сделка». Он позволит владельцам квартир в Москве быстро и просто создавать отчеты о своей недвижимости и обмениваться ими в цифровом формате с покупателями или арендаторами. В отчете отображается общая информация о квартире и ее собственнике: площадь жилья, наличие обременений, количество собственников и другие данные. Это поможет горожанам убедиться в подлинности сведений, предоставленных риелтором или владельцем недвижимости, и принять взвешенное решение о покупке или аренде.

«Главное опасение всех участников сделок с недвижимостью — страх быть обманутым. Многие арендаторы и покупатели боятся, что собственник представит поддельные документы. Проверка данных о квартире и участниках сделки порой занимает много времени и может потребовать дополнительных расходов. Москва создала цифровой сервис “Прозрачная сделка”, чтобы помочь горожанам подготовиться к покупке или аренде квартиры. Он содержит уже проверенные сведения из городских информационных систем, которыми собственник недвижимости может поделиться с покупателем или арендатором, чтобы подтвердить подлинность данных в объявлении и документах. Новый сервис сделает процесс аренды или покупки квартиры простым и прозрачным для всех участников сделки», — отметил Борис Фролов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

По результатам исследований, которые проводила команда разработки портала mos.ru, более половины опрошенных арендаторов, покупателей и собственников хотели бы проверить вторую сторону сделки с помощью городского сервиса.

«Сделки с недвижимостью всегда занимают длительное время и связаны с большим количеством документов. Новый сервис “Прозрачная сделка” позволяет упростить эти процессы. С его помощью получение подтвержденных данных о своей квартире происходит оперативно, а отправить готовый отчет можно с помощью ссылки или QR-кода. Функционал сервиса подходит как для самостоятельных сделок с недвижимостью, так и сотрудничества с риелторами. Для этого разработаны специальные механизмы защиты персональной информации», — рассказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления».

Как работает сервис «Прозрачная сделка»

Для создания отчета хозяину квартиры потребуется полная учетная запись на портале mos.ru, а также заполненный профиль, в котором указана и подтверждена информация о недвижимости и праве собственности. Можно сформировать два вида отчетов — краткий и подробный. Владелец решает сам, какой из них использовать.

Краткий отчет содержит сведения о самом объекте недвижимости: площадь и количество комнат; сколько этажей, подъездов и лифтов в доме; год постройки, год последнего капитального ремонта; признан ли дом аварийным. Помимо этого, в отчет вносятся данные о количестве собственников, ограничениях прав и обременениях. Пользователь сможет опубликовать эти данные и поделиться ссылкой на отчет с риелтором, представителем и другими участниками сделки или с помощью QR-кода разместить информацию в объявлении на коммерческих площадках.

Подробный отчет, помимо общей информации о недвижимости и праве собственности, содержит также данные о владельце: фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, адрес регистрации. При этом часть персональных данных можно скрыть, оставив только первые и последние две цифры паспорта. При создании подробного отчета формируется уникальный код доступа из 10 символов. Просмотреть информацию сможет лишь тот пользователь, у которого есть этот код. Кроме того, собственник сам задает период доступа к подробному отчету — от однократного просмотра до 24 часов.

Как арендатору или покупателю подтвердить информацию о себе

Арендаторы или покупатели жилья также могут воспользоваться сервисом «Прозрачная сделка» и предоставить свои данные. В специальном отчете в разделе «Для арендаторов и покупателей» будут указаны фамилия, имя и отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, а также адрес регистрации арендатора или покупателя. Владелец квартиры сверит эту информацию с паспортными данными, которые предоставил второй участник сделки. Доступ к такому отчету также можно получить только по уникальному коду, который собственнику недвижимости направит сам арендатор или покупатель. Для этого потребуется полная учетная запись на mos.ru.

Как создать отчет

Для создания цифрового отчета необходимо авторизоваться на портале mos.ru и выбрать на странице сервиса опцию «Создать отчет». На первом этапе нужно выбрать тип сделки (снять или купить, сдать или продать). Собственникам потребуется указать тип отчета (краткий или подробный) и объект недвижимости (из списка объектов, подтвержденных в личном кабинете).

Второй этап — «Настройка отчета». Здесь можно указать контактный номер телефона и при необходимости добавить комментарий, например «Номер принадлежит риелтору» или «Звонить в рабочее время». Для подробного отчета также потребуется задать время, в течение которого он будет доступен: однократный просмотр за 24 часа, четыре часа или 30 минут.

Сам документ сформируется автоматически, исходя из сведений, указанных в личном кабинете и подтвержденных органами власти. Изменить их на странице сервиса нельзя, именно этим и гарантируется подлинность информации.

После создания отчета пользователь сможет скопировать приглашение для просмотра и поделиться им с другим участником сделки. Десятизначный код доступа к подробному отчету отображается в его названии.

Список отчетов доступен на странице «Мои отчеты». Там же можно настроить его видимость, скопировать ссылку и отправить ее другой стороне.

Как просмотреть отчет

Для просмотра краткого отчета достаточно перейти по ссылке, полученной от собственника, и авторизоваться на портале mos.ru. Подробный отчет о недвижимости и сведения об арендаторе или покупателе доступны только пользователям с полной учетной записью. Им необходимо будет авторизоваться на mos.ru, зайти на страницу сервиса, нажать на кнопку «Посмотреть отчет» и ввести код доступа.

Сервис «Прозрачная сделка» создан Департаментом информационных технологий города Москвы совместно с ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и городского проекта «Цифровое государственное управление».

