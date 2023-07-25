Posted on by MIL-OSI Publisher

25 de julio de 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Parametros
Дата проведения депозитного аукциона 25.07.2023
Валюта размещения FROTAR
Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 4 090 000 000.00
Срок размещения, дней 52
Дата внесения средств 27.07.2023
Дата возврата средств 17.09.2023
Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 8.50
Условия заключения, срочный или особый Срочный
Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 4 090 000 000.00
Максимальное количество заявок от одного Участника, шт. 1
Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая
Основание Договора Генеральное соглашение
 
Расписание (по московскому времени)
Заявки в предварительном режиме desde las 16:30 hasta las 16:40
Заявки в режиме конкуренции desde las 16:40 hasta las 16:45
Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся hasta las 16:55
   
Дополнительные условия Документы со стороны Фонда будут подписаны ЭЦП.

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