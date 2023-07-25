25 de julio de 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Bolsa de Moscú
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.
|Parametros
|Дата проведения депозитного аукциона
|25.07.2023
|Валюта размещения
|FROTAR
|Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения)
|4 090 000 000.00
|Срок размещения, дней
|52
|Дата внесения средств
|27.07.2023
|Дата возврата средств
|17.09.2023
|Минимальная процентная ставка размещения, % годовых
|8.50
|Условия заключения, срочный или особый
|Срочный
|Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)
|4 090 000 000.00
|Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.
|1
|Форма аукциона, открытая или закрытая
|Открытая
|Основание Договора
|Генеральное соглашение
|Расписание (по московскому времени)
|Заявки в предварительном режиме
|desde las 16:30 hasta las 16:40
|Заявки в режиме конкуренции
|desde las 16:40 hasta las 16:45
|Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся
|hasta las 16:55
|Дополнительные условия
|Документы со стороны Фонда будут подписаны ЭЦП.