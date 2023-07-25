Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

За шесть месяцев 2023 года столичная компания выпустила около 108 тысяч упаковок с орехами — на четверть больше, чем в прошлом году, сообщил руководитель Департамента и нвестиционной и промы шленной политики Владислав Овчинский.

«В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, из которых свыше 250 выпуска ют пищевую продукцию. Компании этой отрасли активно инвестируют в собственное развитие — модернизируют площадки и расширяю т ассортимент, что приводит к росту производства. Так, столичный производитель орехов “Амидис Групп” за первое полугодие выпустил около 108 т ысяч упаковок снеков, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го. В этом году предприятие планирует выпустить 200 тысяч единиц продукции — это на 56 процентов больше, чем за весь 2022 год», — рассказал глава ведомства.

Высокий рост объемов производства связан с расширением ассортимента обжаренных в натуральных спе циях орехов. С начала года в товарной линейке бренда появилось 23 новых вида, и теперь она представлена 153 по зициями. Productos relacionados высоким спросом у покупателей.

Производитель использует только натуральные специи, чтобы придать орехам уникальный и нео бычный вкус. В ассортименте есть снеки с морской солью, паприкой и томатом, кайенским перцем, чесноком и базили ком, лимоном, имбирем, корицей y многими другими вкусами. Благодаря сухой обжарке (без использования масла) в орехах сохраняются все ценные вещества, z а счет чего они становятся полезной альтернативой многим снекам, отличным источником белка и дру гих питательных элементов.

Detalles del producto производства, открывает доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и системной поддер жке города. Предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

На данный момент в Москве работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых тру дятся более 720 тысяч человек. При этом в столице ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 millones.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economía.mos.ru.

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