25.07.2023, 18-26 (español) ых рисков ценной бумаги SU26231RMFS9 (ОФЗ 26231).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

25.07.2023 18:26

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 25.07.2023, 18-26 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (desde 15.28) y dia de la semana оценки рыночных рисков (desde 177.9 руб., эквивалентно ставке 50.0 %) ценной бумаги SU2 6231RMFS9 (ОФЗ 26231)

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