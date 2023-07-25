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25 июля 2023 года состоится депозитный аукцион Московского областного гарантийного фонда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

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Параметры
Дата проведения депозитного аукциона 25.07.2023
Валюта размещения RUB
Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 1 495 000 000.00
Срок размещения, дней 56
Дата внесения средств 26.07.2023
Дата возврата средств 20.09.2023
Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 9.20
Условия заключения, срочный или особый Срочный
Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 100 000 000.00
Максимальное количество заявок от одного Участника, шт. 1
Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая
Основание Договора Генеральное соглашение
 
Расписание (по московскому времени)
Заявки в предварительном режиме с 12:30 по 12:55
Заявки в режиме конкуренции с 12:55 по 13:05
Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся до 13:30
   
Дополнительные условия Выплата процентов в конце срока

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