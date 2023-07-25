24.07.2023, 12-45 (español) ых рисков ценной бумаги RU000A0JXU14 (RUS-47).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

24.07.2023 12:45

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 24.07.2023, 12-45 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (desde 77.26) y diapazon оценки рыночных рисков (desde 15265983.59 руб., эквивалентно ставке 22.5 %) ценной бум Agujas RU000A0JXU14 (RUS-47)

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI