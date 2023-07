Четвероногие герои: на Московском урбанистическом форуме покажут тренировки кинологов-спасателей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках Московского урбанистического форума на площадке в «Лужниках» кинологи столичного Пожарно-спасательного центра покажут, как проходят их тренировки со служебными собаками. Пообщаться со специалистами и их четвероногими напарниками можно будет по средам и пятницам с 10:00 до 13:00 и по субботам с 13:00 до 16:00.

Сотрудники центра расскажут гостям форума о том, как кинологи подбирают, воспитывают и готовят собак-спасателей, как они помогают искать людей и участвуют в ликвидации происшествий, когда животные уходят «на пенсию» и как ее проводят.

Несмотря на развитие технологий, наиболее эффективно искать людей помогают именно собаки, обладающие хорошим нюхом и слухом. На участке площадью 500 квадратных метров одно животное может заменить поисковую группу из 10 человек. Чтобы найти пропавшего, собаке с кинологом нужно два-три часа, а группе спасателей — около восьми часов.

Кинологическая группа уже более 10 лет работает на базе Пожарно-спасательного центра Москвы столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Сейчас она входит в состав аварийно-спасательного отряда № 6. Группа состоит из 14 человек, включая девять кинологов с лабрадорами, бордер-колли, эрдельтерьерами, баварскими гончими, белыми швейцарскими овчарками и венгерскими пастушьими собаками. Все животные прошли специальную подготовку и аттестацию.

Специалисты центра и служебные собаки регулярно оттачивают свои навыки на специальной тренировочной площадке на базе группы. Кроме того, они проводят выездные занятия в столичных лесопарках, а также в зданиях, в которых имитируют обрушения. Статистом на таких мероприятиях может стать любой желающий, кроме самих кинологов: знакомый запах сбивает животное с толку.

Московский урбанистический форум проводится в 12-й раз. В этом году он пройдет с 1 августа по 10 сентября на четырех площадках: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Гости смогут послушать лекции об искусстве, моде и разнообразных городских проектах, посмотреть кино и выступления артистов, принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях.

