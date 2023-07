Церковь Всех Святых Алексеевского женского монастыря отреставрируют — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Церковь Всех Святых в Красносельском районе отреставрируют за счет выделенной городом субсидии. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Специалисты провели научно-исследовательские работы и приступают к детальному проекту реставрации», — написал Мэр Москвы.

Храм входит в архитектурный ансамбль древнейшей женской обители Москвы — Алексеевского монастыря. Однокупольное двухэтажное строение с колокольней построили в 1887–1891 годах по проекту архитектора Александра Никифорова.

В церкви был уникальный иконостас из белого резного мрамора в русско-византийском стиле. Живописью занимались иконописцы Троице-Сергиевой лавры. С середины 1920-х до конца 1980-х храм принадлежал светским учреждениям, и многие элементы оформления были утрачены.

В 1897 году возле церкви построили также богадельню (училище) и кельи. Все три здания — объекты культурного наследия регионального значения.

