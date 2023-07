Финансовая поддержка МСП по нацпроекту в первом полугодии превысила 770 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

ервый вице-премьер Андрей Белоусов провел совещание по поддержке МСП в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» за первое полугодие 2023 года. В настоящий момент предприниматели активно пользуются программами льготных кредитов, поручительств и грантами.

«Предпринимателям доступен широкий спектр льготных финансовых продуктов, которые мы реализуем через банки и региональные микрофинансовые и гарантийные организации. Всего за первое полугодие было заключено более 53 тысяч договоров на общую сумма более 770 млрд рублей», – рассказал первый вице-премьер.

По программе 1764 заключено более 18,5 тысяч кредитных договоров более чем на 340 млрд рублей; по программе стимулирования ПСК – 3,3 тысячи кредитных договоров на общую сумму более 130 млрд рублей; по совмещенной программе инвесткредитования (1764+ПСК) – 611 договоров на почти 72 млрд рублей, отметила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

«Зонтичным» механизмом предприниматели воспользовались 7,3 тысяч раз, объем поддержки составил 99 млрд рублей.

Региональные гарантийные организации выступили поручителем для порядка 12 тысяч субъектов МСП, благодаря чему бизнес получил более 215 млрд рублей кредитных средств. 11 тысяч компаний воспользовались микрозаймами государственных МФО, сумма поддержки – 25,6 млрд рублей.

Динамично развивается и сотрудничество между крупными заказчиками и МСП: за первое полугодие в закупках приняли участие 123 тысячи поставщиков.

