С начала года в столице обеспечили энергоснабжением больше 800 объектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За первое полугодие 2023 года в Москве подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов.

«Вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяется особое внимание, профильными службами ведется постоянный контроль бесперебойной подачи электроэнергии столичным учреждениям. За первое полугодие подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов, в том числе 583 — транспортной инфраструктуры, 14 учреждений образования, 30 — спорта и 26 — здравоохранения, 156 жилых домов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства проложили более 500 километров электросетей напряжением 0,4, 10 и 20 киловольт. Общая мощность присоединенных объектов — более 150 мегаватт. Во время работ использовали современную спецтехнику. При прокладке новых линий применялся метод горизонтально направленного бурения, то есть бестраншейный способ. Петр Бирюков подчеркнул, что такая технология используется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.

Все важные объекты в городе обеспечивают электроэнергией по второй категории надежности. Это значит, что если возникнет какое-либо технологическое нарушение на одной линии, то напряжение автоматически подадут по резервной.

