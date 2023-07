Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В середине июля состоялся четвертый образовательный заезд «Азия в фокусе» арт-кластера «Таврида.АРТ», входящего в федеральный проект «Молодежь России» национального проекта «Образование» и реализуемого при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Для участия в четырех арт-школах приехали 352 студента из 63 регионов России и восьми государств: Киргизии, Узбекистана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Сирии, Китая и Ирана. В число участников вошел и студент 4 курса направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Антон Зоркальцев.

— О «Тавриде» я знаю давно от своих знакомых из творческой среды. В этом году я решил, что мой уровень уже позволяет мне пройти конкурсный отбор. Участникам надо было предоставить образцы своего творчества. Для участия в арт-школе современной музыки надо было отправить запись исполнения двух своих песен. В нашей арт-школе было более ста участников (поданных заявок – около тысячи), а всего на заезде было приблизительно три сотни ребят, — рассказал Антон.

На протяжении 5 дней участники образовательного заезда работали в рамках четырех арт-школ: кино и сериалов, индустрии моды, Национального открытого чемпионата ArtMasters и современной музыки. Участников последней сопровождали 34 профессионала, девять из которых уже были на образовательных заездах арт-кластера «Таврида» и фестивале «Таврида.АРТ». И, хотя современная музыка не совсем соответствует вкусу Антона и профилю в мире искусства, музыкант нашел для себя полезными лекции от опытных ораторов из числа концертных директоров, диджеев, сонграйтеров и других специалистов.

— Помимо лекций, музыканты работали в группах: придумывали, записывали и сводили песни прямо во время заезда. Я думаю, общее число записанных участниками песен превышает сотню. Сам я занимался преимущественно написанием текстов, — объяснил студент.

Также участники школы современной музыки на протяжении пяти дней работали над уникальными авторскими треками, принимали участие в кастинге на Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» и шоу «Залетай в тренды», в итоговом квартирнике с новым авторским материалом, записанным прямо на заезде, и итоговой вечеринке с привлечением иностранных участников, играющих на редких восточных инструментах. По словам Антона, плодотворной совместной работе способствовал морской воздух.

— Пляж был рядом, и многие участники ходили купаться и загорать по несколько раз в день. А самыми запоминающимися событиями были, конечно, открытие и закрытие. Грандиозные концерты с выдающейся хореографией и прекрасной музыкой на берегу Чёрного моря, — вспоминает молодой талант.

Ранее Антон Зоркальцев стал лауреатом национальной литературной премии в номинации «Поэзия». Также студент как хорист Академического хора НГУ дал интервью о том, что для него значит это студенческое объединение.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI