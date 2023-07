Студенты Политеха приняли присягу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Клятву на верность России принесли будущие офицеры запаса кафедры связи Военного учебного центра СПбПУ. В субботу около 80 студентов, прошедшие подготовку в ВУЦ при университете, были приведены к военной присяге. Торжественная церемония прошла в одной из воинских частей Западного военного округа в рамках учебных сборов.

Военная присяга — торжественное обещание, клятва, которую дает гражданин, вступающий в ряды Вооруженных Сил. Принимая присягу, он берет на себя высокие обязательства. День приведения к военной присяге считается праздничным днем для воинской части.

22 июля на торжественную церемонию в воинскую часть приехали проректор по образовательной деятельности СПбПУ Е. М. Разинкина , заместитель начальника Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского по учебной и научной работе, генерал-лейтенант Ю. В. Кулешов Ю.В., а также начальник ВУЦ, полковник В. С. Озарчук и начальник кафедры связи ВУЦ, полковник И. А. Попок .

На плацу выстроились будущие офицеры — бакалавры и специалисты университета. После принятия военной присяги новоиспеченные защитники Отечества исполнили гимн России и прошли торжественным маршем в составе взводов. Принявших военную присягу курсантов на учебных сборах еще ждёт итоговая аттестация. Впрочем, командиры уверены, что ребята пройдут её успешно.

