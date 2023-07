Становится только хуже – Тинькофф будет взимать комиссию за пополнение карт МИР

Source: MIL-OSI Russian Language News

Какую комиссию будет взимать Тинькофф за пополнение карт?

Комиссия за пополнение карточек платежной системы МИР будет взиматься, если клиент проведет транзакцию через банкоматы, не принадлежащие Тинькофф или партнерским банкам. Размер платы рассчитывается в соответствии с тарифным планом конкретного продукта. Так, за пополнение Тинькофф Black банк удержит 2% от суммы транзакции. Новые условия обслуживания начнут действовать с 31 июля.

Также Тинькофф вводит комиссию на переводы индийских рупий в сторонние финансовые учреждения – для одноименного тарифного плана размер платы составит 1 500 INR. Напомним, с 5 июня банк уже ухудшал условия для клиентов – тогда начали удерживать плату 1% за пополнение счетов в долларах и евро (при внесении наличных).

Где можно пополнять карты Тинькофф бесплатно?

Введение комиссии за пополнение стало неприятным сюрпризом для клиентов, однако держатели пластика от Тинькофф по-прежнему смогут бесплатно пополнять счета в своих банкоматах и устройствах самообслуживания партнеров, включая:

«Пополнить карты у партнеров можно на условиях тарифного плана, например, при внесении средств через устройства ВТБ операция будет бесплатной в пределах лимита 150 тыс. руб. (при превышении платы комиссия составит 2%)», – рассказали в банке Тинькофф.

Пересмотр условий обслуживания в Тинькофф аналитики связывают с продажей активов создателем финансового учреждения Олегом Тиньковым и попаданием компании под западные санкции. Тинькофф стал одним из последних крупных российских банков, в отношении которого были введены ограничения со стороны Великобритании и Евросоюза.

