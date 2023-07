Сергей Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3

Source: MIL-OSI Russian Language News

Для пассажиров третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) «Ленинградско-Казанский» определили тарифы для оплаты проезда. Постановление по внесению дополнений в правовые акты города подписал Сергей Собянин.

На МЦД-3 появятся три тарифные зоны — по аналогии с уже действующими МЦД-1 и МЦД-2.

В зону «Центральная» войдут станции от Ховрина до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы. Стоимость разовой поездки по билету «Кошелек» карты «Тройка» — 50 рублей. Проезд в зоне «Пригород» — станции от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец — составит 65 рублей. Стоимость разовой поездки в зоне «Дальняя», в которую войдут станции от Клина до Алабушева и от платформы 88-й километр до Совхоза, — 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами «Пригорода».

При поездке из каждой зоны по карте «Тройка» доступна бесплатная пересадка в течение 90 минут на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и между диаметрами.

Таким образом, проезд станет дешевле для всех пассажиров, появится бесплатная пересадка. В зоне «Пригород», куда входит Зеленоград, Химки и Раменское, стоимость поездок значительно снизится. Например, в год жители Москвы в зоне «Центральная» могут сэкономить до 23 тысяч рублей.

«Тарифы МЦД-3 гораздо выгоднее, чем существующие железнодорожные билеты. Для некоторых пассажиров зоны “Пригород”, к примеру, стоимость поездок сократится почти в четыре раза: сейчас они платят 30–180 рублей за одну поездку на железной дороге и плюс 50 рублей за поездку на метро, а после запуска МЦД-3 будут платить только 65 рублей, включая поездку на метро или МЦК. А пассажир из Зеленограда сможет экономить до 67 тысяч рублей в год», — написал в своем телеграм-канале Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Благодаря новым тарифам с фиксированной ценой поездки пассажиры МЦД-3 перестанут строить маршрут до первой пересадочной станции — так было дешевле. Они продолжат путь до той станции, где удобнее сделать пересадку или завершить поездку. Это позволит экономить время в пути и сократить число пересадок. Разгрузятся Люблинско-Дмитровская, Таганско-Краснопресненская и Калужско-Рижская линии метро. А Новорязанское, Ленинградское, Новоегорьевское, Косинское и Егорьевском шоссе, а также Октябрьский проспект станут свободнее на 6,9 тысячи машин в сутки.

Сергей Собянин: С открытием новых диаметров пассажиры смогут экономить на проезде

Новые билеты — новые возможности

Появятся льготные проездные билеты для учащихся на 30 и 90 дней с бесплатными пересадками с МЦД тарифной зоны «Пригород» на метро. Школьники и студенты из Зеленограда могут сэкономить на поездках до 35 тысяч рублей в год. Сейчас они платят за одну поездку 45–75 рублей в зависимости от станции, а будут платить всего 22 рубля (при 40 поездках в месяц).

К сентябрю 2023 года для единых абонементов на 365 дней ‎станет доступна функция заморозки. Пассажиры смогут приостановить действие абонемента на 14 дней, например для поездки в отпуск или в случае болезни. Для этого билет должен быть записан на персонализированную карту «Тройка», активирован — по нему должно быть совершено не менее одной поездки, а до окончания срока действия билета должно оставаться не менее 30 дней. Временно приостановить действие билета можно будет в приложении «Метро Москвы».

Появится также проездной билет на одну поездку по биометрии для сотрудников организаций, которые смогут заключать контракты с ГУП «Московский метрополитен» для оплаты проезда на метро или МЦК.

МЦД-3

Новую линию наземного метро планируют открыть в ближайшие недели. Протяженность МЦД-3 составит 85 километров с 41 остановкой, включая 14 пересадочных станций — городских вокзалов с десятками вариантов пересадок. По прогнозам, суточный пассажиропоток МЦД-3 к 2030 году может составить 577 тысяч человек — на 60 процентов больше текущего показателя.

Открытие МЦД-3 улучшит транспортное обслуживание более 20 районов Москвы. В их числе Вешняки, Нижегородский, Лефортово, Ховрино, Останкинский и другие. Центр столицы станет ближе для жителей Зеленограда, подмосковных Химок, Раменского, Люберец и Жуковского.

На МЦД ежедневно совершается около 620 тысяч поездок — Сергей Собянин

