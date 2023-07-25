Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) возводят три объекта культуры. Еще один, культурный центр «Ватутинки» в поселении Десеновском, реконструируют: его обновят и расши рят. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в поселении Московский достраивают детскую школу искусств, en las posiciones ском возводят культурно-досуговый центр.

«В новых зданиях будут концертные и хореографические залы, художественные и музыкальные к лассы, библиотеки, костюмерные, студии звукозаписи», — написал Мэр Москвы.

Texto: официальный аккаунт Сергея Собянина в соцсети «ВКонтакте»

Кроме того, в культурно-досуговом центре в Михайлово-Ярцевском заработает коворкинг. Там также откроют художественное, оркестровое, хоровое, фольклорное, хореографическое, театральное и другие отделения.

Всего в ТиНАО на сегодняшний день действует 71 учреждение культуры.

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