Российские школьники завоевали 3 золота на Международной олимпиаде по химии

В Цюрихе (Швейцария) завершилась 55-я Международная химическая олимпиада. Команда России завоевала 3 золотые и одну серебряную медаль.

Ректор Московского университета академик В.А. Садовничий: «Поздравляю российских победителей 55-й Международной химической олимпиады, а также их тренеров и наставников из штаба нашей сборной, традиционно базирующейся на химическом факультете МГУ. Также благодарю коллег из Швейцарской высшей технической школы Цюриха за блестящую организацию и проведение международного химического первенства. Выступление нашей команды показало преемственность традиций и стандартов в химическом образовании, высокий уровень теоретических знаний, умение применять их на практике. Представители различных регионов и школ проявили себя как команда, при высочайшей конкуренции и в очном формате сумели продемонстрировать интеллектуальные и волевые качества. Уверен, что ребята свяжут свое будущее с химической наукой, дадут хороший пример для тысяч российских школьников, также интересующихся естественнонаучными дисциплинами. Московский университет всегда готов поддержать юные таланты в их стремлении проявить себя и принести пользу обществу».

В это году в сборную России вошли два одиннадцатиклассника и два ученика 10-го класса:

Никита Перов (11 класс, Казань) – золото и абсолютное третье место;

Сергей Росляков (11 класс, Москва) – золото;

Вадим Харисов (10 класс, Уфа) – золото;

Алексей Михеев (10 класс, Алтайский край) – серебро.

Никита, Вадим и Сергей в этом году уже завоевали «золото» на 57-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, которая прошла в начале мая в Астане. Кроме того, Никита Перов уже становился победителем Международной химической олимпиады в прошлом году.

Оба одиннадцатиклассника уже подали документы в вузы: Сергей Росляков поступает на химический факультет МГУ, а Никита Перов решил учиться химии на своей малой родине, в Казани.

Команда России была сформирована по итогам учебно-тренировочных сборов для победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии, которые традиционно прошли на химическом факультете Московского университета. Главный тренер сборной России по химии – профессор химического факультета МГУ В.В. Еремин.

Как рассказал заместитель руководителя российской сборной, доцент химического факультета МГУ Александр Белов, олимпиада включала два тура – теоретический и практический: «В практическом туре необходимо было выполнить три задания за 5 часов, в теоретическом туре было 10 задач, которые также необходимо было выполнить за 5 часов. Всего комплект теоретических заданий включал сто страниц. И в условиях жесточайшего временного прессинга наши ребята показали себя очень хорошо.»

