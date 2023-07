Разъяснения: Допуск негосударственных пенсионных фондов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Обновлено: 25.07.2023

В соответствии с пунктом 3 Указания Банка России от 04.06.2018 № 4812-У «О порядке регистрации Банком России пенсионных правил негосударственных пенсионных фондов, в том числе пенсионных правил досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, страховых правил негосударственных пенсионных фондов и изменений, вносимых в них» (Указание Банка России № 4812-У) документы для регистрации пенсионных и страховых правил НПФ или для регистрации изменений в пенсионные и страховые правила НПФ должны быть представлены в Банк России не позднее 15 рабочих дней со дня принятия советом директоров НПФ решения об их утверждении. В соответствии с пунктом 1 Указания Банка России № 4812-У для регистрации пенсионных и страховых правил НПФ должны быть представлены следующие документы: заявление о регистрации правил НПФ, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа НПФ (приложение 1 к Указанию Банка России № 4812-У);

заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа НПФ (уполномоченным им лицом), копия решения совета директоров, которым были утверждены правила НПФ, или выписка из указанного решения;

правила НПФ, титульный лист которых содержит название правил НПФ, полное фирменное наименование НПФ, отметку об их утверждении советом директоров НПФ (приложение 2 к Указанию Банка России № 4812-У). В соответствии с пунктом 2 Указания Банка России № 4812-У для регистрации изменений в пенсионные и страховые правила НПФ должны быть представлены следующие документы:

В соответствии с пунктом 2 Указания Банка России № для регистрации изменений в пенсионные и страховые правила НПФ должны быть представлены следующие документы: заявление о регистрации изменений в правила НПФ, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа НПФ (приложение 3 к Указанию Банка России № 4812-У);

заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа НПФ (уполномоченным им лицом), копия решения совета директоров НПФ, которым были утверждены изменения в правила НПФ, или выписка из указанного решения;

изменения в правила НПФ в виде новой редакции правил НПФ, титульный лист которых содержит название правил НПФ, полное фирменное наименование НПФ, порядковый номер редакции правил НПФ, а также отметку об их утверждении советом директоров НПФ (приложение 2 к Указанию Банка России № 4812-У);

справка, содержащая перечень внесенных в правила НПФ изменений, в виде таблицы, состоящей из следующих граф: порядковый номер изменения, номер структурной единицы (например, главы, статьи, раздела, пункта, подпункта) правил НПФ, в которую внесены изменения, содержание структурной единицы правил НПФ до внесения изменений (при наличии), новая редакция структурной единицы правил НПФ.

