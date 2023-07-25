Разъяснения: Допуск негосударственных пенсионных фондов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Обновлено: 25.07.2023

В соответствии с пунктом 3 Указания Банка России от 04.06.2018 № 4812-У «О порядке регистрации Банком России пенсионных правил негосударственных пенсионных фондов, в том числе пенсионных правил досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, страховых правил негосударственных пенсионных фондов и изменений, вносимых в них» (Указание Банка России № 4812-У) документы для регистрации пенсионных и страховых правил НПФ или для регистрации изменений в пенсионные и страховые правила НПФ должны быть представлены в Банк России не позднее 15 рабочих дней со дня принятия советом директоров НПФ решения об их утверждении.

В соответствии с пунктом 1 Указания Банка России № 4812-У для регистрации пенсионных и страховых правил НПФ должны быть представлены следующие документы: