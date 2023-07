Профицит торгового баланса в II квартале сократился при увеличении импорта и уменьшении экспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

В II квартале 2023 года объем экспорта сократился из-за снижения мировых цен на сырьевые товары. Негативный вклад внесло и уменьшение физического объема поставок из-за внешних ограничений и замедления роста мировой экономики.

Объем импорта вырос к аналогичному периоду как 2022, так и 2021 года. Этому способствовали переориентация на альтернативных поставщиков, механизм параллельного импорта и другие правительственные меры по упрощенному ввозу товаров. Подробнее читайте в ежеквартальном выпуске информационно-аналитического комментария «Платежный баланс Российской Федерации».

